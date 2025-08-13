Xiomara Castro inaugura puente Bailey en la Flor de Cuba y lanza proyecto "Milagro Móvil"

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, lanzó este miércoles la “Operación Milagro Móvil” e inauguró el puente Bailey de la colonia Flor de Cuba, en San Pedro Sula, Cortés.
La mandataria hondureña presentó su nuevo proyecto en la escuela Presentación Centeno del Barrio Cabañas y explicó que su objetivo es "devolverle, de forma gratuita, la visión a miles de sampedranos".
Decenas de estudiantes recibieron con alegría a la presidenta, quien con entusiasmo y cariño se dirigió a los presentes.
Al concluir con la exposición de la “Operación Milagro Móvil”, Castro se movilizó hasta la colonia Flor de Cuba, donde inauguró la nueva construcción del puente Bailey.
El puente se construyó tras los daños ocasionados por la tormenta tropical Sara en noviembre de 2024, cuando la crecida del río Bermejo arrasó con el puente de hamaca, dejando incomunicadas a miles de familias de la Flor de Cuba y comunidades aledañas.
El titular de la SIT, Octavio Pineda, prometió que la obra estaría lista para diciembre de 2024, sin embargo, los trabajos se retrasaron y su culminación fue pospuesta para marzo de 2025, pero no fue sino hasta julio que la instalación del puente comenzó a avanzar a un ritmo más acelerado.
¡Dios es bueno! 🙏— Octavio Pineda Paredes (@OctaJPP) August 13, 2025
Memorias de Noviembre 2024 con la Tormenta Tropical Sara y hoy con una construcción nueva luego de trabajo fuerte durante meses.
¡De la tragedia a la alegría!
Puente Flor de Cuba, San Pedro Sula 🌺🇭🇳 #XiomaraCumple #VieneRixi pic.twitter.com/KiShdReMvP
La Municipalidad de San Pedro Sula, con el apoyo de empresarios, construyó un vado alterno en la misma zona, como respuesta a los retrasos del puente Bailey y la llegada de las lluvias.
El vado "El Pollo", fue inaugurado el pasado 30 de julio por Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula.
Tras meses de larga espera, Xiomara Castro hoy pudo presentar e inaugurar los proyectos que formaban parte de su agenda presidencial.