Xiomara Castro inaugura puente Bailey en la Flor de Cuba y lanza proyecto "Milagro Móvil"

San Pedro Sula, Honduras.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, lanzó este miércoles la “Operación Milagro Móvil” e inauguró el puente Bailey de la colonia Flor de Cuba, en San Pedro Sula, Cortés. La mandataria hondureña presentó su nuevo proyecto en la escuela Presentación Centeno del Barrio Cabañas y explicó que su objetivo es "devolverle, de forma gratuita, la visión a miles de sampedranos".

Decenas de estudiantes recibieron con alegría a la presidenta, quien con entusiasmo y cariño se dirigió a los presentes. Al concluir con la exposición de la “Operación Milagro Móvil”, Castro se movilizó hasta la colonia Flor de Cuba, donde inauguró la nueva construcción del puente Bailey.

El puente se construyó tras los daños ocasionados por la tormenta tropical Sara en noviembre de 2024, cuando la crecida del río Bermejo arrasó con el puente de hamaca, dejando incomunicadas a miles de familias de la Flor de Cuba y comunidades aledañas.

El titular de la SIT, Octavio Pineda, prometió que la obra estaría lista para diciembre de 2024, sin embargo, los trabajos se retrasaron y su culminación fue pospuesta para marzo de 2025, pero no fue sino hasta julio que la instalación del puente comenzó a avanzar a un ritmo más acelerado.

¡Dios es bueno! 🙏



Memorias de Noviembre 2024 con la Tormenta Tropical Sara y hoy con una construcción nueva luego de trabajo fuerte durante meses.



¡De la tragedia a la alegría!



Puente Flor de Cuba, San Pedro Sula 🌺🇭🇳 #XiomaraCumple #VieneRixi pic.twitter.com/KiShdReMvP — Octavio Pineda Paredes (@OctaJPP) August 13, 2025