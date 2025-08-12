Lanzan programa de liderazgo para el desarrollo sostenible

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en alianza con Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec) lanzaron este martes 12 de agosto el programa Mentorízate UP.
La iniciativa, impulsada por el PNUD, busca fortalecer el liderazgo juvenil, la transferencia de conocimientos técnicos y el desarrollo de habilidades para la incidencia en temas vinculados al desarrollo sostenible.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Unitec San Pedro Sula, donde se presentó a los 15 estudiantes, de entre 19 y 24 años, seleccionados para participar en esta primera edición.
Durante ocho semanas, recibirán tutoría por parte de especialistas del PNUD, quienes los acompañarán en la elaboración de un plan de acción que responda a desafíos reales en sus comunidades.
Ivan Zverzhanovski, representante residente adjunto del PNUD, expresó que “este programa nace del deseo de tender puentes entre la academia y la juventud”, así como generar “entornos seguros donde florezcan el liderazgo, la innovación y la participación”.
Mientras que Roxana Espinal, vicerrectora de Vinculación Institucional de Unitec, destacó que la experiencia con un mentor fortalecerá la visión, carácter y liderazgo de los estudiantes.
"La mentoría es el puente entre el potencial y la excelencia profesional. Hoy comienzan a construir el futuro que merecen", manifestó Espinal.
El programa se desarrollará en modalidad virtual, con sesiones semanales y recursos complementarios en plataformas digitales. Los temas incluyen la gestión de proyectos, las alianzas estratégicas, género, comunicación, TI, finanzas y desarrollo sostenible.