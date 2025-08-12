Lanzan programa de liderazgo para el desarrollo sostenible

San Pedro Sula, Honduras.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en alianza con Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec) lanzaron este martes 12 de agosto el programa Mentorízate UP.

La iniciativa, impulsada por el PNUD, busca fortalecer el liderazgo juvenil, la transferencia de conocimientos técnicos y el desarrollo de habilidades para la incidencia en temas vinculados al desarrollo sostenible.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Unitec San Pedro Sula, donde se presentó a los 15 estudiantes, de entre 19 y 24 años, seleccionados para participar en esta primera edición.