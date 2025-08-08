Honduras avanza en la cirugía fetal con casos pioneros en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Honduras ha dado pasos significativos en el campo de la cirugía fetal, una especialidad de alta complejidad que permite tratar dentro del útero algunas malformaciones congénitas potencialmente letales. Estos procedimientos, que hasta hace poco solo se realizaban en el extranjero, ya son una realidad en el país. Especialmente en San Pedro Sula, donde son remitidos la mayoría de los casos, ya que cuenta con especialistas capacitados en esta área. En su participación en el XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia, Carol Díaz, especialista en medicina y cardiología fetal, explicó que existen dos grandes tipos: la cirugía fetal abierta, que implica abrir el abdomen y útero de la madre para operar; y la fetoscópica, que se realiza con instrumentos guiados por imágenes, sin abrir por completo el útero.

En ambos casos se requiere de un equipo interdisciplinario, diagnósticos precisos y una sala de cuidados neonatales de tercer nivel. Acerca de las intervenciones realizadas en el país, Díaz indicó que desde 2021 ha efectuado cuatro cirugías abiertas: dos en el Hospital del Valle y dos en hospitales públicos. A manera de ejemplo, compartido que uno de los primeros pacientes, intervenido en 2021, ya tiene casi cuatro años, presenta movilidad independiente y no necesitó derivación para hidrocefalia después del parto, aunque continúa con seguimiento terapéutico. En los últimos cuatro años también se han practicado al menos 20 procedimientos mínimamente invasivos, principalmente en hospitales públicos de la zona norte, estos incluyen drenajes de derrames pleurales, amniodrenajes, amniocentesis, transfusiones intrauterinas y cordocentesis.

Aunque menos complejos que la cirugía abierta, estos procedimientos han demostrado ser altamente efectivos para prevenir la muerte neonatal en casos de anemia severa, incompatibilidad sanguínea y acumulación de líquidos en cavidades fetales. Díaz explicó que, aunque un 10% de los niños pueden presentar malformaciones congénitas, no todos los casos califican para cirugía fetal. Los criterios incluyen un diagnóstico claro antes de las 25 semanas, que se trate de una malformación anatómica simple que comprometa la vida del feto y que no existan anomalías adicionales. "Los beneficios de la cirugía fetal van más allá de salvar vidas. Por ejemplo, en casos de espina bífida, los niños operados antes de nacer pueden tener menor riesgo de discapacidad motora y daño neurológico que si se les opera después del parto", dijo.

No obstante, aunque se han dado pasos firmes, la cirugía fetal aún enfrenta grandes desafíos en Honduras, como la escasez de personal capacitado, limitaciones en diagnósticos oportunos, barreras económicas y dependencia de equipos e insumos del extranjero. A nivel nacional, solo se cuenta con entre tres y cuatro médicos con subespecialidades en medicina materno-fetal, como la doctora Carol Díaz y el doctor Juan José Jaar en San Pedro Sula, y Mario Ramírez en Tegucigalpa. También están los doctores Arnold Luke, Arlin Varela y Mónica García, quienes se han capacitado en medicina fetal mediante cursos, talleres o diplomados en instituciones del extranjero, ya que esta subespecialidad no se imparte en el país.

Acerca de su experiencia, el doctor Juan José Jaar, quien se especializó en México, compartió que hasta el momento ha realizado tres cirugías fetales, dos de ellas en el hospital Cemesa, uno de los centros hospitalarios privados más grandes de San Pedro Sula. Jaar indicó que las pacientes fueron remitidas por colegas tras detectar indicios de malformaciones en el feto mediante ultrasonido, y, debido al alto costo de estos procedimientos, la junta directiva del hospital decidió asumir los gastos.