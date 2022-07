Taxista y pasajeros se salvan de morir aplastados por rama en San Pedro Sula

Llevaba cuatro pasajeros hacia el sector Mackay cuando el taxista Juan Ramón Zelaya escuchó un fuerte estruendo y su vehículo se detuvo.

Era una frondosa rama que se partió y causó la caída de dos postes de concreto y los cables del tendido eléctrico y de empresas de internet en entrada de la colonia La Amistad, en el sector Stibys.

A eso de las 9:00 am ayer pasaban cuatro vehículos por el bulevar hacia la colonia Stibys cuando la rama de un viejo árbol cedió y provocó la caída de dos postes de concreto y del tendido eléctrico, lo que dejó dos vehículos muy dañados, uno de ellos un taxi que cubre la ruta de Palenque.

“Iba en marcha y de repente escuché el estruendo y se me detuvo el carro, me cayó una rama muy gruesa encima y los cables del tendido eléctrico. El carro quedó bastante destruido, afortunadamente no hay pérdidas humanas. Yo les dije a los muchachos que llevaba, que buscáramos salirnos rápido por el peligro de los cables con electricidad.Ellos al ser delgados salieron por la ventana, yo al ser grande me costó más salir”. Zelaya fue atendido por los paramédicos por un dolor de cuello.

“El carro está asegurado, lo estoy pagando con mucho sacrificio”, contó apesarado. Aunque fueron cuatro los vehículos que estaban en el lugar, el taxi y un Mitsubishi Lancer gris son los más dañados.A bordo del turismo iba una señora que se salvó de que uno de los postes de concreto le cayera encima.

“Fue tremendo susto el que pasó, dejó el carro botado, la vinieron a traer para llevársela porque estaba muy nerviosa”, contaron vecinos del lugar.

Las cuadrillas de EEH suspendieron el servicio de energía eléctrica para colocar nuevos postes y restaurar el cableado eléctrico, compañías de cable e internet trabajaban al mismo tiempo.

El servicio eléctrico se restableció luego de unas nueve horas. Personal de la División Municipal Ambiental (Dima) llegaron a cortar las ramas del viejo y frondoso árbol.

El ingreso y salida de la colonia La Amistad y La Humildad quedó obstaculizado por los trabajos y los residentes del sector tuvieron que buscar rutas alternas para ingresar a las otras colonias aledañas.

Henry López, coordinador de la EEH en San Pedro Sula, declaró que la rama bastante grande cayó sobre las líneas del circuito 290, que alimenta centenares de colonias del sector noroeste, y quebró dos postes, uno de ellos del servicio eléctrico; el otro es de las empresas de cable.Aunque no precisó cifras, aseguró que dejó cuantiosas pérdidas.