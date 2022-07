El IHSS de San Pedro Sula se queda de nuevo sin pruebas de detección covid

En esta situación se encontraron muchos asegurados ayer a nivel nacional, pues aunque los triajes del IHSS si tienen atenciones no interrumpidas, no hay pruebas. Se tratan los pacientes como sospechosos y se les determina por clínica y según los síntomas se les incapacita por 7 días.

Juan Reyes, asegurado del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), acudió ayer a esta entidad por malestares, sin embargo no pudo recibir un diagnóstico certero porque no hay pruebas covid.

Esta es la segunda ocasión en menos de un mes en que se acaban las pruebas en el seguro y en la primera ocasión se giró un circular que decía que los asegurados podían hacerse la prueba en una clínica privada y luego volver para ser incapacitados según sea el caso.

Preocupación.

Carlos Umaña, presidente de médicos en la regional norte del IHSS, informó a LA PRENSA que, desafortunadamente los médicos de guardia, este pasado fin de semana, fueron notificados sobre la carencia de pruebas covid para descartar la enfermedad en los pacientes que ingresan.

Afirmó que la semana epidemiológica número 29 (17-23 de julio) la positividad fue de entre el 50 y 75 por ciento en ese centro, asimismo que la sala covid de San Pedro Sula está al 93% de ocupación de 25 camas disponibles. En mayo la sala permaneció vacía al igual que los meses anteriores de 2022. Detalló que extra oficialmente se les dijo que este problema se resolverá hasta la próxima semana porque se están comprando.

“Mientras tanto hay bastante temor entre los médicos y enfermeras porque el riesgo que se corre es bastante alto”, comentó.

Agregó que las cirugías no se han suspendido y que se está ayudando al paciente, sin embargo “es un riesgo muy alto no hacer las pruebas. Hemos tenido infestación en algunos departamentos, así que hacemos el llamado para que aceleren la compra de esas pruebas y habrá que darnos equipo especial para que no se suspendan las cirugías”.

Carencias

En Tegucigalpa, a falta de recursos e insumos, en los centros de contención (triajes) solo están aplicando las pruebas de detección del virus a la población que llega presentando síntomas moderados o severos. Los que han estado en contacto estrecho con alguien que tenga coronavirus debe esperar a presentar algún síntoma.

La epidemióloga Sandra Araujo consideró que se le debe aplicar el test a todas personas debido a que son los asintomáticos quienes suelen infectar a las personas. “Debido al reciente aumento de la demanda de pruebas de detección de covid-19, el acceso a una prueba se vuelve más limitado”, informó.

Propagación

Edwin Herrera, médico integrante del Consorcio de Investigadores Covid Honduras, y del Consejo Consultivo de la Presidencia de Honduras en materia de Ciencia, dijo que no hay forma de determinar el tiempo real que variante es la que circula en el país en este momento, pues las muestras de secuenciación se envían a Panamá.

“Pero por la sintomatología y el rápido contagio explosivo que hay, similar al que se está dando en Estados Unidos en los últimos meses, estimamos que es la variante BA.5 de Omicron. Dijo que con esta variante se sienten los síntomas en menos de 24 horas”, comentó.

El galeno dijo que el centro de control epidemiológico de Estados Unidos hace un par de semanas estimaba que a diario se estaban contagiando cerca de 1 millón de estadounidenses con el virus.

Apuntó que en Honduras no hay una forma certera de medir cuantas personas se están contagiando de covid, ya que solo hay sub registros por el déficit enorme de pruebas, a nivel público y en el IHSS las PCR están agotadas y la gente se hace antígenos y otras a nivel privado.

“Sabemos que en el IHSS y en otros centros las salas covid ya se están casi llenas, se hospitaliza generalmente a los no vacunados o con comorbilidad importante”, comentó.

Este galeno dijo que hay bastante protección cuando se tiene tres o cuatro dosis pero con el paso de los meses pierde efectividad. Cree que a nivel mundial se llegará a tener la normativa de vacunarse cada seis meses y luego cada año, como la influenza, y afirmó que es difícil crear una vacuna efectiva contra todas las variantes porque el virus muta mucho.