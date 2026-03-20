Sube a cuatro el número de niños fallecidos por tosferina en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

A cuatro asciende el número de niños fallecidos por tosferina en lo que va de 2026 en el hospital Mario Catarino Rivas, en medio de un aumento sostenido de casos que preocupa tanto a médico como a las autoridades de la Secretaría de Salud.

La doctora Nataly Núñez, jefa de Epidemiología del centro asistencial, informó que la enfermedad ha tenido un repunte significativo este año, al registrar 16 casos confirmados, una cifra que se acerca rápidamente a los 22 reportados durante todo 2025.

También indicó que les preocupa la alta mortalidad, ya que cuatro niños han fallecido por tosferina este año, mientras que en 2025 se registraron seis decesos en total. El caso más reciente corresponde a un menor de un mes de edad, procedente de Villanueva, quien falleció el 28 de febrero.

La especialista dijo que la mayoría de los pacientes son menores de dos meses, un grupo vulnerable. Explicó que la vacuna pentavalente, que incluye protección contra la tosferina, se administra a los dos, cuatro y seis meses de edad; por lo que la única forma de protegerlos es que la madre se aplique la vacuna Tdap después de la semana 26 de gestación para trasmitirle anticuerpos a los bebés.

En tanto, la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, dio a conocer que a la semana epidemiológica número 10, que comprende del 8 al 14 de marzo, suma 29 casos sospechosos de tosferina, de los que 15 han sido confirmados mediante laboratorio.