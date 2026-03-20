Sube a cuatro el número de niños fallecidos por tosferina en el Mario Rivas

A cuatro asciende el número de niños fallecidos por tosferina en lo que va de 2026 en el hospital Mario Catarino Rivas, en medio de un aumento sostenido de casos que preocupa tanto a médico como a las autoridades de la Secretaría de Salud.
La doctora Nataly Núñez, jefa de Epidemiología del centro asistencial, informó que la enfermedad ha tenido un repunte significativo este año, al registrar 16 casos confirmados, una cifra que se acerca rápidamente a los 22 reportados durante todo 2025.
También indicó que les preocupa la alta mortalidad, ya que cuatro niños han fallecido por tosferina este año, mientras que en 2025 se registraron seis decesos en total. El caso más reciente corresponde a un menor de un mes de edad, procedente de Villanueva, quien falleció el 28 de febrero.
La especialista dijo que la mayoría de los pacientes son menores de dos meses, un grupo vulnerable. Explicó que la vacuna pentavalente, que incluye protección contra la tosferina, se administra a los dos, cuatro y seis meses de edad; por lo que la única forma de protegerlos es que la madre se aplique la vacuna Tdap después de la semana 26 de gestación para trasmitirle anticuerpos a los bebés.
En tanto, la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, dio a conocer que a la semana epidemiológica número 10, que comprende del 8 al 14 de marzo, suma 29 casos sospechosos de tosferina, de los que 15 han sido confirmados mediante laboratorio.
El doctor Wilmer Euceda, jefe de Redes Integradas de Salud, señaló que la situación es preocupante, ya que dos niños han fallecido a causa de esta enfermedad en la ciudad, igualando en apenas diez semanas el total registrado durante todo el año pasado.
Euceda subrayó que pese a los esfuerzos, las tasas de vacunación son bajas, pues durante las brigadas que han realizado este año, han identificado muchos niños con esquemas imcompletos o sin ninguna dosis en sectores específicos, como Cofradía y Casa Quemada.
Por su parte, la Región Sanitaria de Cortés, que cubre los otros 11 municipios del departamento, reportó 19 casos sospechosos de tosferina, de los que 12 han sido confirmados. Siete corresponden a lactantes de un mes de edad, cuatro de dos meses y uno menor de un mes, evidenciando el impacto de la enfermedad en población que aún no ha iniciado su esquema de vacunación.
Además, reportó dos fallecimientos, ambos atendidos en el hospital Mario Rivas, se trata de una niña de 25 días de nacida, originaria de Santa Cruz de Yojoa, y un bebé de un mes procedente de Villanueva. Las autoridades sanitarias han identificado a este último municipio como el de mayor incidencia de casos positivos, mientras que el Rivas concentra la mayor cantidad de notificaciones en el departamento.
La tosferina es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que se transmite a través de gotas respiratorias al toser o estornudar. Su periodo de incubación oscila entre cinco y diez días, siendo más transmisible en las primeras fases, cuando los síntomas pueden confundirse con un resfriado común.
Clínicamente, la enfermedad evoluciona en tres etapas: una fase inicial con fiebre leve, secreción nasal y tos; una fase paroxística caracterizada por accesos intensos de tos acompañados de un sonido agudo conocido como “gallo”, vómitos o dificultad respiratoria; y una etapa de recuperación que puede prolongarse durante semanas.
En los casos más graves, especialmente en lactantes, puede derivar en complicaciones como neumonía, convulsiones, hipoglucemia e incluso la muerte.
A nivel nacional, las cifras también son alarmantes. En lo que va de 2026, Honduras registra 76 casos confirmados de tos ferina y al menos nueve muertes infantiles, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar el llamado a la prevención.
Las autoridades reiteran el llamado a la población a completar los esquemas de vacunación y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier síntoma respiratorio en menores.