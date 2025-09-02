Sanando el Linaje, UTH cierra el mes de la familia con jornada de oración y esperanza

San Pedro Sula, Honduras.

El mes de agosto, dedicado a la familia, culminó en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) con un encuentro espiritual cargado de fe, esperanza y compromiso. El pasado viernes 29 de agosto, el auditorio Julián Arriaga se convirtió en un espacio de oración y reflexión durante la jornada “Sanando el Linaje”, organizada en el marco del programa Educando con Propósito.

Más que un evento, fue una vivencia de adoración y unidad que reunió a estudiantes, docentes, familias y comunidad en general con el objetivo de pedir por la sanación de los hogares y la restauración del tejido familiar desde la fe. La jornada contó con la participación de tres sacerdotes invitados, cuyas intervenciones dejaron huella en los asistentes, el Pbro. José Jairo Holguín, originario de Colombia, ofreció una prédica sobre la sanación del linaje, recorriendo la historia de la humanidad y las heridas que atraviesan a las familias de generación en generación. Invitó a los presentes a orar juntos para restaurar corazones heridos y mantenerse firmes en la fe. El Pbro. Daniel Alejandro Fernández, de Honduras, dirigió la Hora Santa, elevando plegarias por la unidad y restauración de los hogares y el Pbro. Julián Andrés Quimbayo, también de Colombia, estuvo a cargo de la homilía, donde destacó la importancia de orar en familia, valorar el tiempo compartido y caminar hacia hogares santos cimentados en el amor.

Los momentos de canto, alabanza y oración crearon un ambiente de profunda intimidad espiritual, donde muchos participantes afirmaron haber experimentado una renovada esperanza en la fuerza de la familia. La jornada inició con las palabras de Emma de Valladares, directora de Mercadeo Corporativo de UTH, quien destacó el compromiso de la institución con la formación integral", en UTH no solo formamos profesionales, también estamos comprometidos en formar seres humanos con calidez, cuidando de nuestros estudiantes y de sus familias". El evento contó con el respaldo de aliados estratégicos como Mente Sana, OPSA, Telepaís, Sinergia, Parroquia La Santa Cruz, Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Elevatehub y OptimusCard, quienes se unieron a este esfuerzo integral por trabajar no solo en la mente, sino también en el corazón. "Sanando el Linaje" fue, además, un recordatorio de que aunque el mes de la familia finalice, el compromiso de fortalecerla debe vivirse todos los días con amor, unidad y oración. El llamado a la unión familiar continúa. Este sábado 6 de septiembre, UTH celebrará el Family Building, un evento gratuito y abierto al público en el que las familias podrán disfrutar de actividades, juegos, dinámicas y sorpresas. Asimismo, se realizará la final de un concurso donde varios grupos presentarán proyectos para ganar capital semilla que impulse iniciativas con enfoque familiar. Compromiso. La Universidad Tecnológica de Honduras reafirma que la educación trasciende las aulas. Su visión de formación integral busca inspirar valores que fortalezcan la fe, la unidad familiar y la responsabilidad social.


