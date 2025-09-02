  1. Inicio
  2. · San Pedro

UTH lleva víveres y medicamentos al Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Guadalupe

La actividad estuvo acompañada de un momento especial de convivencia con los adultos mayores, en el que estudiantes y docentes compartieron con los residentes del centro

UTH lleva víveres y medicamentos al Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Guadalupe

UTH se caracteriza por su sensibilidad humana.
La Lima, Cortés.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), a través de la Carrera de Relaciones Industriales y Licenciatura en Recursos Humanos, llevó a cabo una significativa jornada de proyección social al beneficiar con más de 40 mil lempiras en víveres y medicamentos al Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Guadalupe en La Lima, Cortés.

La actividad estuvo acompañada de un momento especial de convivencia con los adultos mayores, en el que estudiantes y docentes compartieron con los residentes del centro, llevándoles no solo ayuda material, sino también calor humano y esperanza.

UTH lanza “Educando con Propósito”: Formando generaciones con fe, amor y visión

La Directora de la carrera, y Decana de Ciencias Sociales de la universidad Elena Cuéllar Ph.D. destacó el espíritu solidario de los jóvenes:

Uno de los objetivos de UTH es fortalecer a sus estudiantes de manera integral educación y propósito en pro de la comunidad.

Uno de los objetivos de UTH es fortalecer a sus estudiantes de manera integral educación y propósito en pro de la comunidad.

“Agradecemos a Dios por permitirnos ser parte de esta obra. Nos llena de orgullo ver cómo nuestros estudiantes y docentes se suman con entusiasmo a estas iniciativas, demostrando que la formación en UTH trasciende las aulas y se convierte en servicio a la comunidad”.

UTH Florida University obtiene acreditación oficial en Estados Unidos

La visita contó con el apoyo invaluable del Mae. Jesús Romero , Mae. Wilfredo Laínez y la Mae. Vivian Alberty, quienes junto con los estudiantes , hicieron posible la entrega. La actividad se enmarca dentro de los programas de proyección social de UTH, reafirmando su compromiso con el bienestar y desarrollo integral de la sociedad hondureña.

Algunos de los víveres que llevaron los estudiantes de UTH al hogar de ancianos.

Algunos de los víveres que llevaron los estudiantes de UTH al hogar de ancianos.

“Estudiantes de mis clases dijeron presente y mostraron con acciones lo que significa tener sensibilidad humana y vocación de servicio. Este es el verdadero espíritu de UTH”, concluyó la Decana Cuéllar.

UTH se caracteriza por su sensibilidad humana , fortaleciendo a sus estudiantes de manera integral en el marco de su proyecto, Educación con Propósito en pro de la comunidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias