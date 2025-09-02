UTH lleva víveres y medicamentos al Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Guadalupe

La Lima, Cortés.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), a través de la Carrera de Relaciones Industriales y Licenciatura en Recursos Humanos, llevó a cabo una significativa jornada de proyección social al beneficiar con más de 40 mil lempiras en víveres y medicamentos al Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Guadalupe en La Lima, Cortés.

La actividad estuvo acompañada de un momento especial de convivencia con los adultos mayores, en el que estudiantes y docentes compartieron con los residentes del centro, llevándoles no solo ayuda material, sino también calor humano y esperanza.

La Directora de la carrera, y Decana de Ciencias Sociales de la universidad Elena Cuéllar Ph.D. destacó el espíritu solidario de los jóvenes:

“Agradecemos a Dios por permitirnos ser parte de esta obra. Nos llena de orgullo ver cómo nuestros estudiantes y docentes se suman con entusiasmo a estas iniciativas, demostrando que la formación en UTH trasciende las aulas y se convierte en servicio a la comunidad”.

La visita contó con el apoyo invaluable del Mae. Jesús Romero , Mae. Wilfredo Laínez y la Mae. Vivian Alberty, quienes junto con los estudiantes , hicieron posible la entrega. La actividad se enmarca dentro de los programas de proyección social de UTH, reafirmando su compromiso con el bienestar y desarrollo integral de la sociedad hondureña.