UTH lanza “Educando con Propósito”: Formando generaciones con fe, amor y visión

La campaña de UTH pretende posicionarse como el programa de impacto social más importante del país en materia educativa con valores.

El proyecto cuenta además con el apoyo de iglesias, organizaciones educativas, psicólogos y líderes comunitarios.
San Pedro Sula.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) lanzó oficialmente el proyecto “Educando con Propósito”, una propuesta educativa que combina formación académica, valores y fortalecimiento familiar para impulsar la transformación social en el país.

Con el patrocinio principal de Telepaís, la iniciativa busca unir a padres, hijos y docentes en torno a principios espirituales y metas de vida claras. “Queremos formar una nueva generación de hondureños con convicciones sólidas y motivación para construir un mejor país”, destacó Emma Mejía de Valladares, directora corporativa de Mercadeo, durante la presentación.

UTH y la Universidad de San Carlos fortalecen el intercambio académico

El programa se desarrollará en cuatro ejes principales:

Family Building: Unidos con Propósito – Talleres y actividades para fortalecer el vínculo familiar.

Encuentro Colegial: Despierta Tu Propósito – Charlas motivacionales y dinámicas para que los jóvenes definan sus metas.

Encuentro Universitario: Con Propósito Avanzo – Conferencias y paneles con expertos en liderazgo, vocación y fe.

Comunidad Digital: Vive con Propósito – Plataforma en línea con historias inspiradoras, contenido educativo y transmisiones en vivo.

La fase piloto comenzará en 2025 en tres ciudades y se proyecta una expansión nacional entre 2026 y 2028. El objetivo es generar un impacto sostenible, medido por el número de familias beneficiadas, jóvenes con planes de vida definidos, mejora en la motivación académica y testimonios de cambio personal.

El proyecto cuenta además con el apoyo de iglesias, organizaciones educativas, psicólogos, líderes comunitarios, así como Sinergia y la Parroquia la Santa Cruz, que aportarán al desarrollo físico, mental y espiritual de los participantes.

Con el lema “Formando generaciones con fe, amor y visión” y etiquetas como #EducandoConPropósito y #UTHConPropósito, la campaña pretende posicionarse como el programa de impacto social más importante del país en materia educativa con valores.

