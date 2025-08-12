UTH lanza “Educando con Propósito”: Formando generaciones con fe, amor y visión

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) lanzó oficialmente el proyecto “Educando con Propósito”, una propuesta educativa que combina formación académica, valores y fortalecimiento familiar para impulsar la transformación social en el país.
Con el patrocinio principal de Telepaís, la iniciativa busca unir a padres, hijos y docentes en torno a principios espirituales y metas de vida claras. “Queremos formar una nueva generación de hondureños con convicciones sólidas y motivación para construir un mejor país”, destacó Emma Mejía de Valladares, directora corporativa de Mercadeo, durante la presentación.
El programa se desarrollará en cuatro ejes principales:
Family Building: Unidos con Propósito – Talleres y actividades para fortalecer el vínculo familiar.
Encuentro Colegial: Despierta Tu Propósito – Charlas motivacionales y dinámicas para que los jóvenes definan sus metas.
Encuentro Universitario: Con Propósito Avanzo – Conferencias y paneles con expertos en liderazgo, vocación y fe.
Comunidad Digital: Vive con Propósito – Plataforma en línea con historias inspiradoras, contenido educativo y transmisiones en vivo.
La fase piloto comenzará en 2025 en tres ciudades y se proyecta una expansión nacional entre 2026 y 2028. El objetivo es generar un impacto sostenible, medido por el número de familias beneficiadas, jóvenes con planes de vida definidos, mejora en la motivación académica y testimonios de cambio personal.
El proyecto cuenta además con el apoyo de iglesias, organizaciones educativas, psicólogos, líderes comunitarios, así como Sinergia y la Parroquia la Santa Cruz, que aportarán al desarrollo físico, mental y espiritual de los participantes.
Con el lema “Formando generaciones con fe, amor y visión” y etiquetas como #EducandoConPropósito y #UTHConPropósito, la campaña pretende posicionarse como el programa de impacto social más importante del país en materia educativa con valores.