San Pedro Sula reúne a 20 centros educativos en feria de tecnología

San Pedro Sula, Cortés. Un total de 20 centros educativos participaron en el Evento Nacional Jugando con la Tecnología 2026, realizado en San Pedro Sula, donde estudiantes demostraron su talento y creatividad mediante experiencias de aprendizaje vinculadas con la innovación tecnológica. La actividad busca fortalecer las habilidades digitales de niñas, niños y adolescentes a través de herramientas que les permiten experimentar, desarrollar ideas y encontrar soluciones a problemas de su entorno.

Entre los centros educativos participantes figuran el Instituto 1 de Mayo y el Instituto Técnico Alejandro Flores, cuyos estudiantes forman parte de los esfuerzos por incorporar nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza. El evento promueve el aprendizaje práctico mediante recursos como micro:bit, una placa electrónica programable que permite crear juegos, animaciones, prototipos y proyectos interactivos.

Con estas herramientas, los estudiantes pueden fortalecer el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo, al tiempo que adquieren conocimientos útiles para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse