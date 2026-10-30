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San Pedro Sula reúne a 20 centros educativos en feria de tecnología

Estudiantes participaron en el evento Jugando con la Tecnología 2026, donde demostraron su creatividad y desarrollaron habilidades de innovación

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 14:57 -
  • Susan López
San Pedro Sula reúne a 20 centros educativos en feria de tecnología

La feria tecnológica reunió a representantes de 20 instituciones educativas, quienes compartieron experiencias y proyectos orientados al desarrollo de habilidades digitales y nuevas soluciones.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Cortés. Un total de 20 centros educativos participaron en el Evento Nacional Jugando con la Tecnología 2026, realizado en San Pedro Sula, donde estudiantes demostraron su talento y creatividad mediante experiencias de aprendizaje vinculadas con la innovación tecnológica.

La actividad busca fortalecer las habilidades digitales de niñas, niños y adolescentes a través de herramientas que les permiten experimentar, desarrollar ideas y encontrar soluciones a problemas de su entorno.

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Entre los centros educativos participantes figuran el Instituto 1 de Mayo y el Instituto Técnico Alejandro Flores, cuyos estudiantes forman parte de los esfuerzos por incorporar nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza.

El evento promueve el aprendizaje práctico mediante recursos como micro:bit, una placa electrónica programable que permite crear juegos, animaciones, prototipos y proyectos interactivos.

Estudiantes presentaron proyectos relacionados con la electricidad y la tecnología, demostrando su creatividad y los conocimientos adquiridos mediante experiencias de aprendizaje práctico e innovación.

Estudiantes presentaron proyectos relacionados con la electricidad y la tecnología, demostrando su creatividad y los conocimientos adquiridos mediante experiencias de aprendizaje práctico e innovación.

 (Foto: Cortesía)

Con estas herramientas, los estudiantes pueden fortalecer el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo, al tiempo que adquieren conocimientos útiles para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado.

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La iniciativa cuenta con el apoyo de Unicef Honduras, Save the Children Honduras y Micro:bit Educational Foundation, organizaciones que colaboran en el impulso de oportunidades educativas y el desarrollo de competencias tecnológicas.

Mediante estas experiencias, se busca que los estudiantes hondureños no solo aprendan a utilizar la tecnología, sino que también puedan aprovecharla para innovar y construir soluciones que contribuyan al desarrollo del país.

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Redacción web
Susan López

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