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Gobierno impulsa reforma educativa con IA y cambios en la malla curricular

El Consejo Nacional de Educación impulsará cambios en la currícula, uso de inteligencia artificial y acciones para reducir la deserción escolar en Honduras

Gobierno impulsa reforma educativa con IA y cambios en la malla curricular

María Antonieta Mejía, designada presidencial y presidenta del Coned, destacó que uno de los principales objetivos será fortalecer la educación.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno del presidente Nasry Asfura avanzó en su estrategia para modernizar el sistema educativo nacional con la instalación de una nueva comitiva del Consejo Nacional de Educación (Coned), organismo que impulsará reformas orientadas a fortalecer la calidad de la enseñanza, reducir la deserción escolar e incorporar nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Durante la segunda sesión ordinaria del Coned fue juramentada la comisión que acompañará la conducción del organismo. Según un comunicado de Casa Presidencial, las instituciones que integran el consejo presentaron informes y propuestas enfocadas en responder a los principales desafíos del sistema educativo hondureño.

La designada presidencial y presidenta del Coned, María Antonieta Mejía, destacó que uno de los principales objetivos será fortalecer la educación mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y el desarrollo de estrategias para disminuir el abandono escolar.

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De acuerdo con el comunicado oficial, otra de las prioridades será la dignificación del magisterio a través de programas de microcredenciales y certificaciones, con el propósito de fortalecer las competencias profesionales de los docentes.

Asimismo, el Coned instalará mesas técnicas para analizar diversos ejes estratégicos, entre ellos la actualización de la malla curricular, con el fin de adecuarla a las nuevas demandas del mercado laboral y a las necesidades de formación de los estudiantes.

Por su parte, la ministra de Educación, Arely Argueta, afirmó que existe consenso entre los integrantes del consejo sobre la necesidad de introducir cambios en la currícula nacional básica, con un énfasis especial en el fortalecimiento de la educación técnica.

La funcionaria también destacó avances impulsados por el Gobierno en materia educativa, entre ellos la distribución de textos escolares y guías de trabajo en los centros educativos del país, como parte de las acciones para mejorar el acceso a materiales pedagógicos.

En la reunión participaron representantes de distintas instituciones del Estado, entre ellos el viceministro de Finanzas, Roberto Chang; la ministra de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez; y el presidente de la Comisión Ordinaria de Educación del Congreso Nacional, Arnold Daniel Burgos.

También asistieron el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho; el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales; el director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Hernán Loucel; el ministro de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), Yasser Abdalah Handal; y el secretario del Coned, Rafael Núñez Lagos, entre otros invitados.

Según Casa Presidencial, el fortalecimiento del Coned busca articular el trabajo entre el Estado, el sector privado y la academia para diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades actuales del sistema educativo y promuevan una formación acorde con los desafíos del país.

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La sesión concluyó con el compromiso de las instituciones participantes de impulsar acciones coordinadas para modernizar la educación hondureña, fortalecer la formación docente y adaptar los programas académicos a las exigencias tecnológicas y laborales del siglo XXI.

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Redacción La Prensa
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