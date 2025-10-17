Reactivan en San Pedro Sula 140 codeles ante emergencia por lluvias

Cada vez que llueve, la vulnerabilidad de la ciudad queda en evidencia. Las autoridades tienen identificadas las zonas críticas y se preparan ante cualquier emergencia provocada por las lluvias.
Ayer, el alcalde Roberto Contreras juramentó al nuevo Consejo de Emergencia Municipal (Codem) y se conformaron las comisiones de Educación, Salud, Servicios de Emergencia, Logística, Seguridad, Comunicación, Monitoreo, Alerta y Prevención, y Atención de la Violencia de Género, con el fin de atender emergencias por desastres naturales.
También se reactivaron 140 Comités de Emergencia Locales (codeles), listos para responder ante cualquier eventualidad que se presente durante la temporada lluviosa.
El alcalde Roberto Contreras manifestó que, bajo el eslogan “La planificación vence la improvisación”, se juramentó el Codem y a organizar las acciones preventivas ante la llegada del invierno y las posibles inundaciones en las zonas bajas.
Edwin Valle, jefe del Departamento Técnico de Gestión de Riesgo, explicó que ya se tienen identificadas las zonas vulnerables y se cuenta con un mapa actualizado.
“Entre los puntos críticos están la Rivera Hernández, Flor de Cuba, La Frontera, Asentamientos Humanos, Chamelecón y El Merendón, este último muy afectado por deslizamientos y derrumbes”, indicó.
También mencionó que una parte de Cofradía es considerada crítica, ya que los ríos permanecen secos en verano, pero en invierno se convierten en una amenaza.
En el caso del centro de la ciudad, los problemas recurrentes se registran en la 13 calle, el bulevar de la 33, Los Cármenes y, especialmente, en las partes bajas de San Pedro Sula.
El funcionario señaló que ya se realizaron inspecciones en el gimnasio municipal y el estadio olímpico para habilitarlos como albergues si fuera necesario.
“Tenemos todo listo, ojalá no sea necesario; pero lo que no queremos es utilizar las escuelas, pues estamos también a las puertas de un proceso electoral”, enfatizó.
Valle pidió a la población evitar arrojar basura en los drenajes, canales y calles, ya que esa es la principal causa de inundaciones cuando llueve.“Es tarea de todos mantener los alrededores limpios y depositar los desechos en su lugar.
Igualmente, no arrojar desperdicios en los cauces de los ríos”, subrayó.
Recordó a los ciudadanos que es importante identificar a los encargados de los codeles en sus comunidades, ya que son el enlace directo con la municipalidad.
“Si se reportan daños, ellos son los encargados de comunicarlo para que podamos actuar”, explicó. Por su parte, Gabriel Chacón, del Cuerpo de Bomberos, informó que están preparados y con la logística necesaria para hacer frente al temporal lluvioso.