Reactivan en San Pedro Sula 140 codeles ante emergencia por lluvias

San Pedro Sula, Honduras.

Cada vez que llueve, la vulnerabilidad de la ciudad queda en evidencia. Las autoridades tienen identificadas las zonas críticas y se preparan ante cualquier emergencia provocada por las lluvias. Ayer, el alcalde Roberto Contreras juramentó al nuevo Consejo de Emergencia Municipal (Codem) y se conformaron las comisiones de Educación, Salud, Servicios de Emergencia, Logística, Seguridad, Comunicación, Monitoreo, Alerta y Prevención, y Atención de la Violencia de Género, con el fin de atender emergencias por desastres naturales. También se reactivaron 140 Comités de Emergencia Locales (codeles), listos para responder ante cualquier eventualidad que se presente durante la temporada lluviosa.

El alcalde Roberto Contreras manifestó que, bajo el eslogan “La planificación vence la improvisación”, se juramentó el Codem y a organizar las acciones preventivas ante la llegada del invierno y las posibles inundaciones en las zonas bajas.

Edwin Valle, jefe del Departamento Técnico de Gestión de Riesgo, explicó que ya se tienen identificadas las zonas vulnerables y se cuenta con un mapa actualizado.

"Entre los puntos críticos están la Rivera Hernández, Flor de Cuba, La Frontera, Asentamientos Humanos, Chamelecón y El Merendón, este último muy afectado por deslizamientos y derrumbes", indicó.



También mencionó que una parte de Cofradía es considerada crítica, ya que los ríos permanecen secos en verano, pero en invierno se convierten en una amenaza.