Estas colonias de SPS y Santa Bárbara no tendrán luz este sábado 18 de octubre

La Enee detalló que el horario de interrupción será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Según publicó la Enee, los cortes se realizarán con el objetivo de mejorar y fortalecer la red de distribución eléctrica.
San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció una serie de trabajos de mantenimiento programados para este sábado 18 de octubre de 2025, los cuales afectarán el servicio eléctrico en varias colonias de San Pedro Sula y otros municipios de la zona norte de Honduras.

Según publicó la Enee, los cortes se realizarán con el objetivo de mejorar y fortalecer la red de distribución eléctrica en la zona norte del país.

Enee proyecta la expansión de 20 subestaciones eléctricas adicionales

El horario de interrupción será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando los siguientes sectores:

Col. Vida Nueva

Col. Santa Elena

Col. Villas Campestre

Col. Montelimar

Naco

La Acequia

San José de Majada

San Antonio de Majada

Montegrande

Agua Sucia

La Laguna Quimistán

Quimistán

Camalote

Tejeras

San Marcos

El Higuito

Ocotal

Tupido

Correderos

San Juan del Sitio

San José del Cacao

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

Pueblo Nuevo

Pueblo Viejo

Santa Cruz Minas

Lear

Green Valley

Ingenio Chumbagua

Envasa 2

Generadora Los Laureles (Cuyagual)

La Enee recomienda a los usuarios tomar las medidas necesarias y desconectar sus equipos eléctricos durante las horas del mantenimiento para evitar daños por variaciones de voltaje al momento de restablecer el servicio.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Últimas Noticias