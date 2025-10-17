Estas colonias de SPS y Santa Bárbara no tendrán luz este sábado 18 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció una serie de trabajos de mantenimiento programados para este sábado 18 de octubre de 2025, los cuales afectarán el servicio eléctrico en varias colonias de San Pedro Sula y otros municipios de la zona norte de Honduras.
Según publicó la Enee, los cortes se realizarán con el objetivo de mejorar y fortalecer la red de distribución eléctrica en la zona norte del país.
El horario de interrupción será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando los siguientes sectores:
Col. Vida Nueva
Col. Santa Elena
Col. Villas Campestre
Col. Montelimar
Naco
La Acequia
San José de Majada
San Antonio de Majada
Montegrande
Agua Sucia
La Laguna Quimistán
Quimistán
Camalote
Tejeras
San Marcos
El Higuito
Ocotal
Tupido
Correderos
San Juan del Sitio
San José del Cacao
El Ciruelo
La Flecha
Pinalejo
La Ceibita
Petoa
Pueblo Nuevo
Pueblo Viejo
Santa Cruz Minas
Lear
Green Valley
Ingenio Chumbagua
Envasa 2
Generadora Los Laureles (Cuyagual)
La Enee recomienda a los usuarios tomar las medidas necesarias y desconectar sus equipos eléctricos durante las horas del mantenimiento para evitar daños por variaciones de voltaje al momento de restablecer el servicio.