Estas colonias de SPS y Santa Bárbara no tendrán luz este sábado 18 de octubre

San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció una serie de trabajos de mantenimiento programados para este sábado 18 de octubre de 2025, los cuales afectarán el servicio eléctrico en varias colonias de San Pedro Sula y otros municipios de la zona norte de Honduras.

Según publicó la Enee, los cortes se realizarán con el objetivo de mejorar y fortalecer la red de distribución eléctrica en la zona norte del país.