Entregan útiles a universtarios en Cortés con el programa “Mi Bienestar Unah”

San Pedro Sula, Honduras.

En el Campus Cortés de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) se realizó esta semana la entrega de útiles y materiales educativos a estudiantes beneficiados por el programa Mi Bienestar Unah , como parte de los esfuerzos institucionales para apoyar a los universitarios.

La actividad se llevó a cabo en el auditorio de Estudios Sociohumanísticos del Campus Cortés. Estudiantes seleccionados recibieron paquetes con materiales académicos esenciales gracias al apoyo del programa.

Wilian Zelaya, estudiante de Derecho, expresó su gratitud hacia las autoridades universitarias y manifestó su esperanza de que el programa se mantenga en todos los períodos académicos, de modo que otros alumnos puedan también aprovechar estos beneficios.

El programa Mi Bienestar ha sido instituido recientemente por la Unah con metas ambiciosas. A nivel nacional, se espera que para 2026 beneficie a 35,000 estudiantes mediante varias líneas de apoyo, especialmente transporte, alimentación, útiles escolares y materiales académicos.

En el campus de Cortés, se proyecta que entre 3,000 y 3,500 estudiantes sean impactados. Cada estudiante beneficiado recibe un apoyo económico mensual de L1,500 para alimentación durante tres meses, que puede usarse en el Comedor Universitario u otros espacios con tarjeta bancaria.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De manera similar, los útiles y libros cuentan con un bono único de L1,500 para estudiantes seleccionados, mediante la librería y tienda de la Unah.

También se ha implementado transporte gratuito para quienes lo necesiten, con unidades tipo Coaster equipadas con aire acondicionado y GPS, que recorrerán múltiples rutas con paradas definidas, apoyadas por las Fuerzas Armadas para garantizar seguridad.