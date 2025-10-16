Año escolar 2025 concluirá el 28 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales

El año escolar 2025 en el sistema educativo público de Honduras finalizará el viernes 28 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales previstas para el domingo 30 de noviembre, confirmaron las autoridades de Educación.
La decisión busca garantizar el cumplimiento de los 200 días de clase establecidos en el calendario académico nacional y facilitar la entrega de los espacios educativos que serán utilizados como centros de votación.
En el municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se encuentran habilitados más de 500,000 ciudadanos para ejercer el sufragio en las elecciones del domingo 30 de noviembre, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Para garantizar la participación ciudadana, el CNE ha dispuesto un total de 152 centros de votación distribuidos entre las zonas urbanas y rurales de la Capital Industrial.
Susibel Palacios, directora municipal de Educación en San Pedro Sula, informó que los alumnos reprobados tendrán la oportunidad de nivelarse mediante el proceso de recuperación académica.
Las autoridades educativas señalaron que el objetivo principal es evitar que algún estudiante quede rezagado, garantizando que todos los niños y jóvenes concluyan el año escolar habiendo alcanzado las competencias básicas establecidas.
Daniel Esponda, ministro de Educación, aseguró que las elecciones no interferirán con la jornada escolar, ya que los centros educativos serán entregados a las Fuerzas Armadas y al Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche del 28 de noviembre, y serán devueltos el lunes siguiente, una vez concluido el proceso electoral. No obstante, advirtió que la temporada de lluvias podría alterar el calendario en caso de desastres naturales en zonas vulnerables del país.
“Estamos muy contentos porque el tema de los 200 días de clase ya es una discusión del pasado; hemos alcanzado los días planificados este año y tenemos calendarizado el año hasta el 28 de noviembre”, declaró Esponda.
De acuerdo con el calendario educativo 2025, la semana de reforzamiento extraordinario para los estudiantes que no alcanzaron las competencias requeridas se desarrollará del 10 al 14 de noviembre. Posteriormente, del 15 al 28 de noviembre, se llevará a cabo el proceso de prematrícula para el siguiente año lectivo.
Situación educativa en Cortés y San Pedro Sula
En el departamento de Cortés, las autoridades educativas proyectaron una matrícula superior a 327,000 estudiantes para el año escolar 2025, según la Dirección Departamental de Educación. Sin embargo, la región enfrentó un déficit docente del 20%, lo que ha provocado que algunas aulas albergaran hasta 50 alumnos, especialmente en comunidades rurales.
San Pedro Sula cuenta con alrededor de 226 centros educativos públicos, de los cuales 31 funcionan con un solo maestro y otros 20 con dos docentes para todos los grados, según datos de la Departamental de Educación. Esta situación refleja los retos que enfrenta el sistema educativo local para garantizar una atención de calidad a todos los estudiantes.
Pese a las limitaciones, San Pedro Sula también destaca por su crecimiento en el sector educativo privado. Actualmente, el Distrito Escolar 23 registra 44 escuelas y colegios bilingües, con cerca de 5,000 alumnos matriculados, consolidando a la ciudad como la que más instituciones bilingües posee en la zona norte.
Además, la Municipalidad sampedrana ha impulsado proyectos de mejoramiento de infraestructura escolar, con la remodelación de centros como el instituto José Trinidad Reyes, el Centro Técnico Hondureño Alemán y la Escuela Soledad Fernández, entre otros.