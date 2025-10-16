Año escolar 2025 concluirá el 28 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales

San Pedro Sula, Honduras.

El año escolar 2025 en el sistema educativo público de Honduras finalizará el viernes 28 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales previstas para el domingo 30 de noviembre, confirmaron las autoridades de Educación.

La decisión busca garantizar el cumplimiento de los 200 días de clase establecidos en el calendario académico nacional y facilitar la entrega de los espacios educativos que serán utilizados como centros de votación.

En el municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se encuentran habilitados más de 500,000 ciudadanos para ejercer el sufragio en las elecciones del domingo 30 de noviembre, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para garantizar la participación ciudadana, el CNE ha dispuesto un total de 152 centros de votación distribuidos entre las zonas urbanas y rurales de la Capital Industrial.

Susibel Palacios, directora municipal de Educación en San Pedro Sula, informó que los alumnos reprobados tendrán la oportunidad de nivelarse mediante el proceso de recuperación académica.

Las autoridades educativas señalaron que el objetivo principal es evitar que algún estudiante quede rezagado, garantizando que todos los niños y jóvenes concluyan el año escolar habiendo alcanzado las competencias básicas establecidas.

Daniel Esponda, ministro de Educación, aseguró que las elecciones no interferirán con la jornada escolar, ya que los centros educativos serán entregados a las Fuerzas Armadas y al Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche del 28 de noviembre, y serán devueltos el lunes siguiente, una vez concluido el proceso electoral. No obstante, advirtió que la temporada de lluvias podría alterar el calendario en caso de desastres naturales en zonas vulnerables del país.

“Estamos muy contentos porque el tema de los 200 días de clase ya es una discusión del pasado; hemos alcanzado los días planificados este año y tenemos calendarizado el año hasta el 28 de noviembre”, declaró Esponda.