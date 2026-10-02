Mente Sana conversó sobre la depresión con 1,300 estudiantes en su segunda semana

San Pedro Sula, Honduras. Hablar de las emociones, identificar señales de alerta y aprender que pedir ayuda también es una forma de cuidarse, fueron algunos de los mensajes que Mente Sana compartió esta semana con los estudiantes de los cuatro centros educativos que forman parte de su tercera edición. En la segunda semana de actividades, el proyecto de Diario LA PRENSA conversó con los alumnos sobre la depresión, un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a personas desde la niñez hasta la vida adulta. “La tristeza de Karen”, la historia del segundo fascículo, permitió abordar el tema con los niños y jóvenes de una manera cercana y adaptada a su edad. El recorrido comenzó el lunes en el centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga, donde los estudiantes de la jornada vespertina participaron en dinámicas orientadas a enseñarles a reconocer y expresar sus emociones.

En una de ellas, se formaron tres equipos integrados por alumnos de distintos grados, quienes tuvieron cinco minutos para encontrar en una sopa de letras la mayor cantidad de emociones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La actividad permitió identificar distintos estados de ánimo y ampliar el diálogo sobre saber gestionar las emociones.

Posteriormente, los estudiantes conocieron la historia de Karen, una adolescente ejemplar, cuya vida cambió de un momento a otro, cuando su padre murió víctima de un asalto. A esta pérdida se sumó el hecho de que su madre y su hermano se vieron en la necesidad de migrar a otro país para sostener a la familia, una serie de cambios que provocaron en Karen una tristeza profunda y la llevaron a desarrollar depresión. La historia muestra también que su maestra fue la primera en identificar las señales, lo que permitió que recibiera atención psicológica de manera oportuna.

El acompañamiento de su familia y amigos también fue fundamental para que, con el tiempo, comenzara a recuperarse. A partir de ahí, los estudiantes reflexionaron sobre las distintas situaciones que pueden afectar el bienestar emocional de una persona, los cambios y síntomas que pueden aparecer cuando se desarrolla depresión y que hablar de lo que sienten con alguien de confianza puede ser el primer paso para mejorar.

Casi al cierre de la jornada, los estudiantes participaron en una dinámica por equipos de cinco, en la que debían construir una torre sin utilizar las manos, únicamente inflando globos. El ejercicio sirvió para reforzar la importancia de reconocer y mantener en equilibrio las emociones. Además, tuvieron un espacio para compartir sus opiniones sobre lo aprendido durante la jornada y cada participación fue reconocida con premios.

Mientras que el martes, llegó el turno del centro Dionisio de Herrera de tener el encuentro especial con los patrocinadores del proyecto, quienes llegaron con muchos premios y sorpresas para incentivar la participación de más de 300 educandos. La jornada contó con la presencia de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Supermercados Colonial, Fundación Diunsa y Camas Royal Excell, así como una fuerte representación del equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

En esta ocasión, además de la lectura del fascículo y los espacios de reflexión, los estudiantes participaron en una serie de dinámicas orientadas a reconocer las emociones y comprender la función de cada una, así como a reforzar el mensaje de que un proceso como la depresión no debe atravesarse en soledad. Cada uno de los alumnos que pasaron al frente se llevó un premio, como los balones y termos cortesía de Fundación Diunsa, almohadas y una cama personal de Royal Excell, y una merienda para todos los alumnos por parte de Supermercados Colonial.

Keren Martínez, del área de Mercadeo de Supermercados Colonial, calificó la jornada como exitosa y expresó sentirse feliz de acompañar nuevamente a Mente Sana, una iniciativa que está dejando huella en la vida de miles de niños y jóvenes en Honduras. “Compartimos una mañana llena de alegría, aprendizaje y actividades con los niños”, manifestó Martínez.

Por su parte, Óscar Iglesias, gerente de Mercadeo de Camas Royal Excell, destacó que sumarse un año más a Mente Sana representa una oportunidad para contribuir a que temas de los que poco se hablan, como la salud mental, puedan llegar a los centros educativos. “Es un placer formar parte de esta bella iniciativa, como empresa estamos comprometidos con el bienestar de nuestros niños y jóvenes, ya que el descanso también es fundamental para tener una salud mental óptima”, dijo.

Mientras que desde Fundación Diunsa, Andrea Mendieta, coordinadora de proyectos, destacó el compromiso de continuar respaldando el proyecto y contribuir a la salud mental de quienes son el presente y futuro del país. El miércoles, el proyecto realizó su segunda visita al CEB Soledad Fernández, donde estudiantes de séptimo grado a bachillerato participaron en una tarde de actividades y reflexión alrededor del fascículo y conversaron sobre cómo identificar y enfrentar situaciones que pueden afectar su bienestar emocional. El recorrido concluyó este jueves en el centro educativo Hogar San José, donde Mente Sana llevó nuevamente la conversación sobre la depresión a las aulas, con una mañana llena de juegos y espacio para aprender.