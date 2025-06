Hondureños necesitan alrededor de $100,000 para crear una empresa en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.

“La inversión promedio que realizan nuestros clientes ronda entre $100,000, si el negocio tiene un buen plan y potencial de crecimiento”, explicó Kevin Castillo, representante legal del bufete.

Los sectores más comunes entre los hondureños que están aplicando a la visa de inversionista incluyen:

Bienes raíces (compra, remodelación y alquiler de propiedades)

Empresas de construcción y remodelación

Restaurantes y servicios de alimentos

Servicios de limpieza, jardinería o mantenimiento

Consultorías, servicios digitales o comercio en línea.

Varios rubros son atractivos no solo por su rentabilidad, sino porque permiten demostrar que el negocio es real y activo, uno de los requisitos fundamentales de la visa de inversionista.

El abogado estadounidense James Hernández, quien colabora con el bufete en temas migratorios, indicó que las leyes migratorias de EE. UU. aún permiten que los empresarios puedan regularizar su situación mediante inversión directa.

“Muchas personas piensan que si no tienen estatus migratorio, no pueden iniciar un negocio, y eso no es cierto. La ley permite que cualquier persona, sin importar su estatus, pueda ser dueña de una empresa. Invertir en Estados Unidos puede abrir puertas legales que muchos no conocen”, explicó.

Esta vía se está convirtiendo en una alternativa para hondureños que llevan años en el país con TPS (Estatus de Protección Temporal), solicitudes de asilo pendientes, o simplemente con estatus irregular.