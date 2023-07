Prédica de Jhony Posada: Se debe sanar para formar una familia con valores

Posada explicó que es necesario que las personas trabajen para sanar sus heridas y de esta forma que los errores que hayan cometido en su familia no se repitan en sus hijos.

“La desintegración familiar es porque nos cuesta asumir la responsabilidad o el rol que tengo como esposo o esposa, y cuesta asumirlo porque vengo de una familia disfuncional o donde hubo violencia, hay que formar familias que aporten a la sociedad, porque ahora casi no están aportando”.

El sacerdote destacó que los niños siguen el ejemplo que ven en su hogar y que los padres no pueden dejar la responsabilidad de formación en valores a los maestros en los centros educativos ni ceder a los aparatos electrónicos como única forma para mantenerlos ocupados, además de la importancia de dar amor a sus hijos.

“Evaden algunos temas para intentar olvidar, pero no buscan solucionar la raíz del problema, y hasta que no sanen su vida no será diferente”, aseveró.