“No es fácil ser un buen joven en estos tiempos”: Miguel Lenihan

Y estos cinco meses como arzobispo, ¿cómo han sido?

Nunca pensé que sería arzobispo, tampoco obispo de La Ceiba. Los dos momentos fueron sorpresa, pero más lo del arzobispado. Me quedaban tres años y medio para ser emérito, pensé que terminaría en La Ceiba. Vine a SPS con miedo y temblando como San Pablo, aunque ya conocía a mucha gente, sacerdotes, religiosas, catequistas. No vine como un desconocido, al contrario de cuando llegué a La Ceiba que no conocía a nadie y llegué como un extraterrestre. Acá fue distinto, es más grande y es un gran desafío. Monseñor Ángel Garachana me ayudó mucho. La acogida fue muy buena y he tenido un buen ambiente, la gente ha sido cariñosa.

¿Cómo fue su experiencia en Roma, intercambió palabras con el Papa Francisco cuando le entregó el palio arzobispal?

Fue hermoso. Había gente de muchos países y éramos unos 27 nuevos arzobispos. El Papa llegó a la sacristía, donde nos encontrábamos, en su silla de ruedas a entregarnos los palios arzobispales. Salió de su silla de ruedas y se sentó en una normal y uno a uno nos dio el palio. Fue una experiencia hermosa, única, el estar cara a cara con el Papa, ver su sonrisa, dinamismo y alegría. Cuando pasé enfrente me presenté y le dije, soy monseñor Miguel, vengo de San Pedro Sula, Honduras. Él dijo: “Sí, SPS, Honduras, una nueva arquidiócesis, es la primera vez que hay arzobispo, felicidades y platicamos unos segundos. Me entregó el palio en una caja muy bonita.

¿El nuncio apostólico les colocará el palio en una misa especial?

El 6 de agosto tendremos una misa especial acá en la catedral. En Roma, recibimos el palio y acá nos lo colocarán en una misa especial. Una ceremonia muy bonita y con ello ya somos oficialmente arzobispos.

Julio es el mes de las vocaciones, ¿le preocupa que estén disminuyendo las vocaciones en general?

Las vocaciones han bajado acá en la arquidiócesis. Antes eran 40 seminaristas, hoy hay 24 en el seminario menor. La primera cosa por hacer es orar. Cuando la mies es grande y los trabajadores son pocos, hay que orar y no hay que cansarnos. La iglesia es de Dios y no abandona a su iglesia, pero tenemos que orar para que nos envíe más sacerdotes y religiosas. La pastoral vocacional es importante, la expovocacional también, pero debemos orar todos y estamos seguros que Dios escuchará nuestra oración. No sé si estamos orando lo suficiente, pero, sino, hay que redoblar esfuerzos, yo confío en que veremos un despertar vocacional. La iglesia ha pasado por muchos problemas y hay un bajón de la fe a nivel mundial.

¿Cuáles cree que son las causas para ese decaimiento vocacional?

Hay muchos factores, los jóvenes se sienten aislados, con dudas y golpeados por tantas cosas. Hay que hacer un gran trabajo para sanar muchas cosas, orar mucho y estar en contacto con ellos, salir a sus parroquias, dialogar porque como el Papa ha dicho en su mensaje, “la vocación es gracia y misión”, es un don gratuito y solamente Dios es capaz de dar la vocación.