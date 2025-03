En San Pedro no se ha hecho la inversión ni planificación necesaria

San Pedro Sula

Rodolfo Pastor de María y Campos tiene 44 años y es el precandidato a la alcaldía sampedrana por el movimiento Somos + del Partido Libertad y Refundación (Libre). Su propuesta está basada en una vivienda digna y desarrollo humano, salud, educación y trabajo. El precandidato asegura que se tiene que erradicar la corrupción para poder transformar la ciudad y trabajar de manera planificada.

¿Por qué le dicen Rudo?

Porque cuando nací en 1980 ya sumaban a tres Rodolfos en mi familia: mi papá, mi abuelo y yo. Entonces, mi abuela dijo: ‘digámosle Rudo al cipote’, y no suelo ser muy rudo en mi personalidad, porque creo mucho en el respeto, en la tolerancia y en la convivencia pacífica; pero sí tengo carácter. Sí, me pongo rudo cuando veo la injusticia y la corrupción.

¿Qué siente cuando le dicen que es más mexicano que sampedrano?

Es injusto porque soy tan hondureño como mexicano. Me siento orgulloso de las raíces diversas que tengo.

¿Cuál ha sido el barrio más pobre que ha visitado?

Ha sido muy valioso y aleccionador entender que esta ciudad, que es tan próspera, tan rica y que produce más de la mitad del producto interno bruto, se da el lujo de tener más de la mitad de la población viviendo en pobreza, y eso me da a entender que las cosas se han estado haciendo mal, que hemos sido irresponsables e injustos y hemos sido desordenados en la forma en que se ha manejado la ciudad. Rivera Hernández; Los Cármenes, de donde vengo, y El Ocotillo.

¿Antes de la política ya había recorrido SPS?

Conozco SPS y Honduras de manera especial porque soy hijo de antropóloga y me llevaba a todas sus investigaciones, y en Los Cármenes, con mis papás, me enseñó el contacto con la naturaleza y las personas.

¿Qué es lo que más le impacta en esas visitas a los barrios?

Me impacta la resiliencia de la gente y que aparte de esa pobreza saben ser felices y buscan mejorar las condiciones. Me impactan las carencias de la gente porque no tienen acceso a servicios básicos y viven sometidos a la contaminación y otras circunstancias.

¿A quiénes lleva en su Corporación?

Mi compañero de fórmula es Ricardo Figueroa, conoce la ciudad, él es ingeniero y conoce cada detalle de la ciudad, y nos complementamos. Hacemos un buen equipo y el resto son personas líderes en los sectores porque a mí me importa mucho que se sienta la ciudad representada en esa planilla municipal.

¿Cómo ve la ciudad?

La veo desordenada, descuidada y que no se ha hecho ni la planificación ni la inversión necesaria, tenemos una red vial colapsada e incapacidad de brindar servicios públicos de calidad, y por eso me siento motivado a participar. A la ciudad le debe y puede ir mejor, tenemos que exigirles a los alcaldes que sean responsables para atender a la población con tantas urgencias y necesidades.

¿Cómo califica la administración de Contreras del 1 al 10?

Al alcalde Contreras yo lo aplazo y le soy generoso con un cinco, pero no quiero minimizar el hecho de que los problemas de San Pedro Sula son históricos y estructurales, y aunque el alcalde Contreras es responsable de lo que acontece en los últimos tres años y que sí hay un deterioro y agravamiento, los problemas le anteceden. Son problemas de desorden, falta de planificación y un crecimiento acelerado, nada planificado. Estamos en condiciones críticas como ciudad.

¿Qué planes tiene para San Pedro Sula?

Quiero ser sincero, no vengo a prometer lo que no voy a cumplir. No tengo todas las soluciones y no soy un mago que tengo una varita mágica para resolver todos los problemas de la ciudad; además, no puedo decirles que en cuatro años de gestión vamos a componer todo porque eso sería mentir. Lo que sí puedo prometer es que seré un alcalde honesto, responsable, serio y sensible, lo que me permitirá administrar los recursos de la ciudad para invertir donde se tiene que hacer y en los sectores más vulnerables. Además, poner orden en la ciudad y no permitir que intereses particulares de grupo se impongan sobre el bien común.

¿En qué se centrará su plan?

Lo que funciona debe seguir, pero tenemos que revisar lo que no funciona. Nos enfocaremos en salud, educación, vivienda y mejorar el transporte.

¿Alguna vez ha viajado en transporte público en SPS?

Si, en rapidito.

¿Cuál es su apuesta para ordenar el centro?

Construir mercados zonales.