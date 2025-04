Roberto Contreras y Octavio Pineda se disputan reparación de carretera

San Pedro Sula

Esta carretera no es responsabilidad municipal, es de jurisdicción estatal, sin embargo, ya no puedo ver a mi pueblo en esta condiciones. He instruido a la Gerencia de Infraestructura, realizar estos trabajos en Semana Santa. Lo haremos con el apoyo de empresarios que colaboran con nuestra administración. Sin sacar préstamos y sin pagar un lempira a contratistas. En la @MuniDeSPS no vamos a parar de trabajar. NO HAY FERIADO. Cuando existe voluntad, existen soluciones reales.

El ministro de la SIT, Octavio Pineda, le respondió: “Muchas gracias por la intención alcalde, esta semana iniciamos en ese sector. Esa inversión que desea hacer la puede colocar en otras calles de SAP que están en pésimo estado. Un saludo fraterno. El ministro posteo junto a su mensaje un contrato de construcción denominado “bacheo de emergencia ruta 71 Ticamaya-Arenales departamento de Cortés”.

El alcalde Contreras le respondió nuevamente: “Si gusta lo invierto en la CA-4 porque la gente de Cofradía, SAP, se queda de todos los hoyos que no reparó usted, dejando abandonado el proyecto. Gracias Ministro lo queremos mucho, le mando un abrazo pollero como presidente del Ccepl.

Pero mientras se enfrentan en redes sociales, y realizan bacheo de emergencias los pobladores lamentan que no se les haya construido el bulevar como se les había prometido.

El consorcio Siglo 21 ya había hecho la propuesta para construir los dos bulevares, Jucutuma y Los Carmenes, y está a disposición del concedente en este caso la Secretaría de Infraestructura y Transporte, SIT, y el gobierno municipal para atender los dos bulevares. Es cuestión de que se pongan de acuerdo para beneficiar a miles de pobladores.