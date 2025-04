Policía alerta sobre nuevas modalidades de estafa en venta y compra de vehículos en SPS

San Pedro Sula, Honduras

“Con sacrificio compré mi vehículo. Busqué varias opciones y por ahorrar, encontré uno que aparentemente estaba en buen estado. No había pasado ni un mes cuando se fundió. El vendedor se desentendió, argumentando que el carro no tenía garantía, me estafaron, y aunque puse la denuncia, la Policía no hizo nada”, expresó Mario Fajardo, una de las víctimas de este tipo de engaño.