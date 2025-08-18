Sinfónica de la Victoriano llevará su talento a escenarios de España

San Pedro Sula

La orquesta de la Victoriano López fue invitada por la Embajada de Honduras en España para realizar una gira artística en diferentes escenarios.Rafael Flores, presidente de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, explicó que todo está programado para que brinden tres conciertos en Madrid, Getafe y Alcorcón, entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre de este año.

La Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música Victoriano López pondrá en alto el nombre de Honduras durante su gira por España.La agrupación está conformada por jóvenes sampedranos con talento musical, quienes, con dedicación y esfuerzo, se preparan para dar lo mejor de sí.

Flores señaló que el prestigio de la orquesta ha traspasado fronteras y que los músicos podrán deleitar al público español con el incomparable talento musical hondureño.“Esta iniciativa representa una oportunidad histórica para mostrar la excelencia artística hondureña en escenarios de primer nivel”, agregó Flores.

Para Flores, con este proyecto también se fortalecen los vínculos culturales bilaterales y se promueve a Honduras como referente cultural en Europa, además de unir a la comunidad hondureña residente en España a través de la música.

Los conciertos se ofrecerán como parte del 80 aniversario de la Escuela Victoriano López, lo cual, “representa un hito trascendental en la vida de nuestros jóvenes talentos”, añadió Flores.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El presidente de la fundación explicó que los teatros en Europa ya están confirmados, pero aún falta concretar el transporte, hospedaje y alimentación de los integrantes de la orquesta.

“Hemos tocado puertas y estamos esperando el apoyo de los entes vinculados con la cultura y el arte en el país, así como de la empresa privada y de las autoridades que creen y apuestan por este talento hondureño”.

“Sabemos que es un trabajo arduo, pero vale la pena por el crecimiento de nuestros jóvenes; que su talento trascienda es llevar a Honduras a otro nivel”, dijo.

Los estudiantes se esfuerzan al máximo y se preparan para dar lo mejor de sí. Además, el trabajo de los maestros es impresionante, explicó Flores.

El dirigente agregó que quienes deseen apoyar al grupo de jóvenes en su gira pueden realizar sus aportaciones a la cuenta de cheques de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, en Banco de Occidente, número 11-230-000189-4.