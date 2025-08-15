Preocupa a médicos aumento de niñas que usan cosméticos

San Pedro Sula, Honduras.

Cada vez más niñas y niños en Honduras se adentran en el mundo del maquillaje y los productos cosméticos, influenciados por redes sociales, modas importadas y la creciente tendencia de los llamados “Sephora Kids”. Este fenómeno, que para muchos parece inofensivo, está generando preocupación entre pediatras, dermatólogos y psicólogos, quienes advierten sobre sus consecuencias a corto y largo plazo. Este fue uno de los temas centrales del reciente Congreso Nacional de Dermatología, desarrollado esta semana en San Pedro Sula. Durante su ponencia, Roberto Castillo, dermatólogo pediatra de Guatemala, que cuenta con más de diez años de experiencia, advirtió que esta tendencia puede acarrear riesgos graves para la salud.

"Este es un término, Sephora Kids, que se ha adoptado para describir a niñas con rutinas de cuidado de la piel o "skincare" exageradas e innecesarias para su edad, que pueden producir daños cutáneos y desarrollo hormonal precoz", explicó. Castillo señaló que, si bien las redes sociales no siempre son negativas, han influido significativamente en este fenómeno, ya que los niños carecen de un filtro para distinguir lo positivo de lo nocivo en estas plataformas. Por ello, considera que médicos y padres deben trabajar juntos para frenar la normalización del cuidado facial a temprana edad, ya que "tanto producto en edades tempranas resulta dañino".

Como ejemplo, dijo que en su consultorio atiende diariamente a niñas con dermatitis de contacto, acné precoz y reacciones alérgicas, algunas con rutinas que incluyen hasta 20 productos. Agrega que, además de que estos productos no están diseñados para niños o adolescentes, muchos ni siquiera están dermatológicamente testeados, por lo que su uso prolongado puede tener efectos cancerígenos.

Panorama nacional

La presidenta del capítulo Noroccidente de la Sociedad Hondureña de Dermatología (Sohderma), Jessica Abud, dio a conocer que las redes sociales también han potenciado el fenómeno en el país. “Tenemos pacientes así casi a diario en la consulta privada. Llegan niños con bolsas llenas de productos comprados en tiendas, inadecuados para su piel”, contó. En cuanto a las consecuencias, dijo detalló que el uso excesivo de cosméticos a temprana edad puede causar dermatitis, diversas alergias e incluso infecciones.