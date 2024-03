$!Estándares de belleza tóxicos pueden transmitirse

Nuestra generación alcanzó la mayoría de edad durante la cultura de las dietas tóxicas de los años 90. A las millennials no se les enseñó a temer al e nvejecimiento; nos enseñaron a temer la grasa. La mantequilla era nuestro enemigo. Cuando veíamos a las ángeles de Victoria’s Secret caminar por la pasarela, nos odiamos a nosotras mismas. Lo s trastornos alimenticios pueden haber sido un problema psiquiátrico, pero eran un problema social. Y si tenías una madre que internalizó la cultura dietética y la proyectó a sus hijas, el daño también podría ocurrir dentro de la familia. Los investigadores han descubierto que las madres que alientan la pérdida de peso o la restricción de alimentos o incluso expresan insatisfacción con su propio peso pueden hacer que sus hijas sean más propensas a tener problemas relacionados con la alimentación.

Por: Alexandra D’Amour/The New York Times

Considerando la velocidad con la que las redes sociales están imponiendo estándares de belleza cada vez más inalcanzables a las niñas, es hora de que consideremos nuestra obligación moral de minimizar el daño para l a próxima generación . Las madres son a la vez víctimas y perpetradoras de una cultura que les vende a las mujeres la mentira de que no somos suficiente así como somos. Sin embargo, si l a inseguridad de una madre puede alimentar el propio odio hacia sí misma de su hija, el amor propio radical de una madre bien podría proteger e incluso curar a su hija de una cultura tóxica.

Hay un apodo para las niñas que han sido influenciadas por las redes sociales para realizar cuidado de la piel: Niñas Sephora. Johanna Almstead, una amiga de la industria de la moda, me dice que en el chat de su grupo de madres local, casi todas las mamás tenían “ ¡Cuidado de la pie l, cuidado de la piel, cuidado de la piel!” en las listas de regalos navideños que les dieron sus hijas de quinto año de primari a. La hija de 10 años de Almstead no tiene acceso a las redes sociales, pero está expuesta a esta obsesión por el cuidado de la piel vía amigas, que copian a las i nfluencers en TikTok y cuyos padres les compran los productos —ácidos, exfoliaciones y tónicos— aunque muchos de estos productos están destinados a pieles envejecidas o propensas al acné.

Para mí, las lecciones sobre el cuidado preventivo de la piel vinieron de las redes sociales . Me faltaban unos años para cumplir los 30 y mi régimen de cuidado de la piel de repente se convirtió en una rutina de 10 pasos.

Y, sin embargo, incluso si partes de la sociedad se reconciliaron con los cuerpos naturales, no se puede decir lo mismo del proceso natural de envejecimient o de las mujeres. Las arrugas son el nuevo enemigo y parece que la Generación Z l es tiene terror. U n vídeo reciente de TikTok con más de 8 millones de visitas muestra a una mujer de 28 años mostrando su rostro “crudo”, sin procedimientos, es decir, sin Botox ni rellenos . Mientras algunas mujeres y jóvenes aplaudieron su valentía, otras quedaron horrorizadas. “Rezando nunca verme así”, decía un comentario.

Cuando les pregunto a las pocas amigas mías que no se han puesto Botox por qué no lo han hecho, me dicen que es porque les encanta cómo sus madres están envejeciendo. La cultura puede marcar la pauta para estándares de belleza inalcanzables, pero nosotras, las madres y las mujeres que nos rodean, tenemos el poder de cambiar la trayectoria de las inseguridades y el monólogo interno de nuestras hijas.

Miro el hermoso rostro de mi hija, sus mejillas llenas de mantequilla e inocencia, y quiero que sepa que ella es suficiente así como es.

Alexandra D’Amour radica en California y escribe sobre la maternidad y el matriarcado. Envíe sus comentarios a intelligence@nytimes.com.

©The New York Times Company 2024