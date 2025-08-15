Congreso de Dermatología reúne a 270 profesionales en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El Congreso Nacional de Dermatología reunió esta semana a unos 270 profesionales de la salud en San Pedro Sula, entre médicos generales, dermatólogos, subespecialistas y estudiantes de medicina, en una cita científica que contó con talleres y conferencias para mejorar el diagnóstico de las enfermedades de la piel y patologías asociadas. La doctora Karen Santos, secretaria de la Sociedad Hondureña de Dermatología, capítulo Noroccidente, compartió que el evento se realiza cada año con el fin de acercar la capacitación con expertos a la mayor cantidad posible de médicos y estudiantes. Santos destacó que la dermatología es uno de los principales motivos de consulta en medicina general y es fundamental que todos los médicos estén actualizados, ya que, además de las enfermedades propias de la piel, existen patologías asociadas a otros sistemas que pueden iniciar con manifestaciones cutáneas.

En esta vigésimo octava edición del congreso, los contenidos incluyen módulos sobre inmunología, aplicación de tecnología en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel, afecciones neurológicas con manifestaciones cutáneas, dermatología pediátrica y tuberculosis cutánea, entre otros. La especialista subrayó que la dermatología abarca más de 3,000 enfermedades. "No solo tratamos la parte estética; las redes sociales han impulsado el interés por el 'skin care', pero esa es solo una rama. Los dermatólogos vemos mucho más allá de lo externo", puntualizó. Mientras que la doctora Jessica Abud, presidenta del capítulo Noroccidente, resaltó el compromiso social que tiene la sociedad de dermatología al impulsar la educación continua.

"Entrenar a nuestros médicos para identificar enfermedades dermatológicas y saber cuándo derivar al especialista es muy importante. Muchas enfermedades se parecen y un tratamiento inadecuado puede empeorar la condición del paciente", dijo. Abud también destacó la participación de conferencistas internacionales, quienes aportaron experiencias y conocimientos que fortalecen la práctica médica local. “Invitar expertos de otros países nos permite comparar realidades y enriquecer el abordaje de las enfermedades que vemos en nuestro día a día”, añadió. Uno de los momentos más emotivos del congreso fue el homenaje al doctor Elmer López, especialista en medicina interna y dermatología, a quien se le dedicó la edición de este año en reconocimiento a sus más de tres décadas de trayectoria profesional.