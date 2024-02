Denuncian masiva afiliación de nuevas empresas a la CCIC

René Bendaña, ingeniero industrial, citricultor y gerente general de la empresa Salut , expuso ayer su inconformidad con la inscripción a la CCIC de nuevas empresas relacionadas con los candidatos de la planilla contraria, ya que expone que aunque es legal de acuerdo a los estatutos de la organización empresarial, no es ético ni moral.

“Tengo a bien remitirte la presente misiva con la finalidad de expresarte mi preocupación y descontento por la desproporcionada reciente inscripción y afiliación de personas naturales y jurídicas en la Cámara, afines a personas, empresas o grupos relacionados con diferentes candidatos que aspiran a ocupar puestos en la nueva junta directiva que será elegida en el próximo 22 de febrero del presente año”.

El escrito continúa: “La afiliación de nuevos socios días previos a las elecciones son acciones legales permitidas por los actuales estatutos, sin embargo, los mismos faltan a la ética y a la moral, demostrando una clara intención de querer manipular el resultado y a la vez violenta el derecho de la mayoría. Confío plenamente que en esta elección el empresario del norte acudirá a votar masivamente para erradicar estas malas prácticas”, finaliza el documento.

Diario LA PRENSA conversó con René Bendaña para conocer más a detalle su molestia.

“Siento tristeza más que todo, porque este es un proceso limpio, no podemos exigirle a las autoridades que sean correctas si nosotros no lo estamos haciendo, lastimosamente es algo que lo permiten los estatutos, pero no es moral ni ético, porque con dinero o pagando afiliaciones solo para propósitos electorales”, aseveró Bendaña.

De acuerdo con datos a los que ha tenido acceso el empresario, de enero a lo que va de febrero se han inscrito unas 200 empresas, cuando el promedio de afiliación ha sido de 35 empresas mensuales.

“Se ve en la información, porque nos mandan la base de datos de nuevos afiliados, ahí se ven los contactos que son empresas afines a los que están participando en la otra planilla. Hay una afluencia bárbara de afiliaciones nuevas que vienen a desviar la intención principal de una contienda que debe representar a la mayoría de la empresa privada y no de grupos”, reiteró Bendaña.