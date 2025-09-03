  1. Inicio
Banhprovi gestiona ampliar presupuesto en L12,000 millones para vivienda en 2026

El banco estatal confirmó este miércoles que proyecta ampliar su presupuesto para 2026 ante la creciente demanda habitacional

Edificio del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda en Tegucigalpa.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) confirmó que aprobó un incremento de L12,000 millones para ser incluidos en el Presupuesto General de la República 2026.

Esto con el objetivo de ampliar los recursos destinados para la vivienda social y media.

Así lo indicó el presidente ejecutivo de Banhprovi, Edwin Araque, quien informó que la propuesta se presentó en junio y que se espera sea incorporada en el borrador del presupuesto que será discutido en septiembre.

“Este oxígeno financiero es clave para generar crecimiento económico y empleo”, dijo.

Edwin Araque, presidente ejecutivo de Banhprovi, durante la inauguración de la Expo Producción y Rueda de Negocios 2025.

 (Foto: Franklyn Muñóz)

A la vez que indicó que a junio de este año, la institución ha desembolsado más de L32,000 millones, de los que L10,000 millones fueron para el sector productivo y más de L20,000 millones para construcción, incluyendo vivienda social y media.

Araque detalló que las condiciones crediticias se mantendrán estables para el próximo año. Los préstamos para vivienda social continúan con un techo de L1.2 millones a una tasa fija del 4% y un plazo de 30 años.

Mientras que en el caso de vivienda media, el monto puede alcanzar hasta L2.2 millones, con interés del 7% y el mismo plazo.

Destacó que la región noroccidente del país es la principal beneficiaria de los créditos, con más del 60% del financiamiento otorgado por la institución, debido a que concentra la mayor parte de la actividad productiva de Honduras.

Banhprovi no tiene fondos para vivienda en Honduras

Acerca de la denuncia que realizó el sector construcción a principios de 2025, de la paralización de proyectos por falta de fondos de Banhprovi, expresó que el reclamo es válido y aseguró ya está resuelto, con el desembolso a las instituciones bancarias.

