Banhprovi gestiona ampliar presupuesto en L12,000 millones para vivienda en 2026

San Pedro Sula, Honduras.

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) confirmó que aprobó un incremento de L12,000 millones para ser incluidos en el Presupuesto General de la República 2026.

Esto con el objetivo de ampliar los recursos destinados para la vivienda social y media.

Así lo indicó el presidente ejecutivo de Banhprovi, Edwin Araque, quien informó que la propuesta se presentó en junio y que se espera sea incorporada en el borrador del presupuesto que será discutido en septiembre.

“Este oxígeno financiero es clave para generar crecimiento económico y empleo”, dijo.