Más de 12 colonias estarán sin energía este miércoles 13 de agosto

La estatal eléctrica anunció múltiples cortes de energía para esta semana debido a mantenimientos programados

Personal de la Enee realiza inspección en contador de un hogar sampedrano.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

Más de 12 colonias estarán sin energía eléctrica este miércoles 13 de agosto debido a mantenimientos programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

De acuerdo con el calendario publicado por la estatal, este miércoles suspenderán el fluido eléctrico en el circuito L244 de la subestación circunvalación por trabajos de reubicación de equipo.

Motivo por el que las colonias Fernández Guzmán, Tepeaca, Aurora, Modesto Rodas, la Gran Villa y barrio Cabañas estarán sin electricidad en horario de 8:00 am a 4:00 pm.

Mejorarán tres subestaciones de energía y construirán una

También estará sin energía eléctrica la colonia La Libertad, la Teletón, las colonias Pastor Zelaya I y II, barrio Cabañitas, Flor del Valle, San José, El Triángulo, Goybi y Valle de Sula.

Mientras que el jueves 14 el corte programado de 8:00 am a 4:00 pm, afectará a barrio Barandillas, la colonia Smith, Alameda, barrio San Fernando, las colonias Ruiz, Geisha, Universal, residencial La Florida, colonia Odilón Ayestas, anexo La Florida, El Limonar, Carmen Inva, Villas del Carmen, Reparto del Carmen y Nueva esperanza.

Cabe recordar que en 2023, la Enee anunció la ampliación de la subestación Circunvalación, como parte de un proyecto de mejora financiado mediante préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

