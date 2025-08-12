Más de 12 colonias estarán sin energía este miércoles 13 de agosto

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 12 colonias estarán sin energía eléctrica este miércoles 13 de agosto debido a mantenimientos programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

De acuerdo con el calendario publicado por la estatal, este miércoles suspenderán el fluido eléctrico en el circuito L244 de la subestación circunvalación por trabajos de reubicación de equipo.

Motivo por el que las colonias Fernández Guzmán, Tepeaca, Aurora, Modesto Rodas, la Gran Villa y barrio Cabañas estarán sin electricidad en horario de 8:00 am a 4:00 pm.