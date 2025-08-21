  1. Inicio
Se gradúa en el hospital: Orlin Pineda logra su sueño pese a accidente

Orlin Alexander Pineda no pudo asistir a su graduación por un accidente, pero recibió su título universitario en la sala de ortopedia, rodeado de médicos, familiares y autoridades de la UNAH.

El director del campus, doctor Joseph Malta, le entregó el diploma. Imagen tomada de UNAH Campus Cortés.
San Pedro Sula

Lo que normalmente es un espacio de recuperación y tratamientos médicos se convirtió por unos minutos en un salón de actos. La sala de ortopedia de hombres del Hospital Regional del Norte del IHSS acogió la graduación de Orlin Alexander Pineda, quien alcanzó el título de Licenciado en Administración de Empresas pese a la adversidad.

El joven, que recientemente sufrió un accidente de tránsito, no pudo presentarse a la ceremonia oficial de graduación este miércoles en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Cortés. Sin embargo, las autoridades universitarias llevaron hasta el hospital la investidura que había esperado durante años.

El director del campus, doctor Joseph Malta, junto a las académicas Lilian Hércules y Belkis Díaz, entregaron el diploma en un ambiente cargado de emociones. A su alrededor, personal médico y de enfermería interrumpió por un momento sus labores para aplaudir el esfuerzo del estudiante, quien minutos antes salía de la sala de recuperación.

Entre sonrisas, palabras de aliento y la presencia de su familia, Orlin levantó su título con orgullo. “Es un día que jamás olvidaré”, expresó conmovido, al recibir el reconocimiento a su dedicación académica.

El gesto, más allá del protocolo universitario, se convirtió en un ejemplo de solidaridad y humanidad. Para los presentes, la ceremonia no solo simbolizó el final de una etapa educativa, sino también la certeza de que los sueños pueden cumplirse incluso en los lugares más inesperados.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

