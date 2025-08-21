Se gradúa en el hospital: Orlin Pineda logra su sueño pese a accidente

San Pedro Sula

Lo que normalmente es un espacio de recuperación y tratamientos médicos se convirtió por unos minutos en un salón de actos. La sala de ortopedia de hombres del Hospital Regional del Norte del IHSS acogió la graduación de Orlin Alexander Pineda, quien alcanzó el título de Licenciado en Administración de Empresas pese a la adversidad.

El joven, que recientemente sufrió un accidente de tránsito, no pudo presentarse a la ceremonia oficial de graduación este miércoles en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Cortés. Sin embargo, las autoridades universitarias llevaron hasta el hospital la investidura que había esperado durante años.

El director del campus, doctor Joseph Malta, junto a las académicas Lilian Hércules y Belkis Díaz, entregaron el diploma en un ambiente cargado de emociones. A su alrededor, personal médico y de enfermería interrumpió por un momento sus labores para aplaudir el esfuerzo del estudiante, quien minutos antes salía de la sala de recuperación.