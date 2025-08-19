Conozca cómo tramitar un permiso de construcción en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Obtener un permiso de construcción siempre ha sido un dolor de cabeza. Sin embargo, autoridades municipales aseguran que la situación ha cambiado en la ciudad. Para agilizar estos trámites, se han modernizado los procesos, según informaron las dependencias encargadas. El alcalde Roberto Contreras afirmó que se eliminaron las aduanas internas que retrasaban los procedimientos y exhortó a la población a denunciar cualquier cobro indebido que pudiera presentarse.

Los encargados de permisos explicaron que, con el objetivo de evitar inconvenientes a los sampedranos, existen cuatro pasos clave que deben seguirse antes de solicitar la licencia. El gerente de Infraestructura Municipal, Luis Beltrán, indicó que el primer paso es ingresar al sitio web www.sanpedrosula.hn. Luego, se debe seleccionar la opción Gobierno Digital, dirigirse a Permisos de construcción y elegir la sección Gestiones PC. Posteriormente, se debe seleccionar el tipo de obra e ingresar los requisitos que ya están establecidos en la plataforma. Beltrán señaló que la Municipalidad ha modernizado los trámites para que los ciudadanos no tengan que acudir físicamente a las oficinas, ya sea para entregar documentación, emitir recibos o realizar pagos de impuestos. Entre los requisitos generales que deben presentar el propietario o su representante legal están: formulario F-01, copia de la escritura pública del inmueble o contrato de compraventa inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP), copia de identidad, escritura de sociedad o comerciante individual, RTN de la sociedad, solvencia municipal, declaración jurada de conocimiento y aceptación de la guía ambiental de construcción (autenticada por notario) y presupuesto de la obra.