Piden a psicólogos no recetar medicamentos a sus pacientes

San Pedro Sula, Honduras.

El Colegio de Psicólogos de Honduras emitió un comunicado en el que alerta a la comunidad profesional y población sobre denuncias de psicólogos que estarían extendiendo incapacidades y recetando medicamentos, práctica que la ley no les faculta realizar. Susan Ocampo, presidenta del Colegio de Psicólogos, capítulo Cortés, informó que en las últimas semanas la junta directiva nacional ha recibido informes de casos en los que profesionales de la psicología habrían prescrito fármacos a sus pacientes. “Nosotros no estamos autorizados para dar recetas médicas ni incapacidades, eso le le compite a la parte médica, ya sea a un psiquiatra, médico general u otro profesional del área”, enfatizó.

Recordó que la formación de los psicólogos está enfocada en la conducta humana, por lo que, si bien conocen la función de determinados medicamentos, no tienen las competencias para prescribirlos. Según Ocampo, el comunicado busca sensibilizar tanto a los profesionales en ejercicio como a la población. "Queremos que los colegas, en especial quienes recién egresan de la universidad, comprendan que nuestra labor no incluye medicar. Y que la población también sabe exactamente qué hacemos como psicólogos", expresó.