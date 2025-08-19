Piden a psicólogos no recetar medicamentos a sus pacientes

El Colegio de Psicólogos de Honduras emitió un comunicado en el que alerta a la comunidad profesional y población sobre denuncias de psicólogos que estarían extendiendo incapacidades y recetando medicamentos, práctica que la ley no les faculta realizar.
Susan Ocampo, presidenta del Colegio de Psicólogos, capítulo Cortés, informó que en las últimas semanas la junta directiva nacional ha recibido informes de casos en los que profesionales de la psicología habrían prescrito fármacos a sus pacientes.
“Nosotros no estamos autorizados para dar recetas médicas ni incapacidades, eso le le compite a la parte médica, ya sea a un psiquiatra, médico general u otro profesional del área”, enfatizó.
Recordó que la formación de los psicólogos está enfocada en la conducta humana, por lo que, si bien conocen la función de determinados medicamentos, no tienen las competencias para prescribirlos.
Según Ocampo, el comunicado busca sensibilizar tanto a los profesionales en ejercicio como a la población.
“Queremos que los colegas, en especial quienes recién egresan de la universidad, comprendan que nuestra labor no incluye medicar. Y que la población también sabe exactamente qué hacemos como psicólogos”, expresó.
Detalló que el colegio ha recibido denuncias de varias regiones, particularmente del noroccidente y sur del país. Algunos casos han llegado incluso al Ministerio Público, reflejando la gravedad de la situación.
Precisamente, fue un psicólogo forense el que se comunicó con la junta directiva, para hacer la advertencia y evitar más incidentes de este tipo.
“Gracias a Dios hasta ahora no se ha registrado un incidente mayor, pero no podemos recetar medicamentos, ya que, aunque sea un panadol, no sabemos la reacción que pueda tener en el paciente o si estos pueden desarrollar dependencia”, apuntó.
De acuerdo con la Ley General de Medicamentos de Honduras, los psicólogos no tienen la facultad de recetar medicamentos. Si un psicólogo considera que un paciente necesita medicación, tiene que derivarlo a un psiquiatra para que este evalúe y determine el tratamiento apropiado.