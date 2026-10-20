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Estudiantes de Cortés sorprenden con proyectos para combatir cambio climático

Estudiantes de sexto y noveno grado presentaron proyectos sobre cambio climático en la Plaza de las Banderas. Cuatro equipos representarán a Cortés a nivel nacional

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 16:57 -
  • Laura Amaya
Estudiantes de Cortés sorprenden con proyectos para combatir cambio climático

La actividad se realizó en la Plaza de las Banderas, en San Pedro Sula, donde estudiantes presentaron proyectos tecnológicos enfocados en el cambio climático.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Estudiantes de sexto y noveno grado de educación básica participaron en el Campeonato Departamental “Jugando con la Tecnología”, una competencia en la que presentaron proyectos orientados a enfrentar los desafíos del cambio climático.

La actividad fue organizada por la Dirección Departamental de Educación de Cortés, a través de la Subdirección de Programas y Proyectos, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el propósito de promover el uso de la tecnología y la búsqueda de soluciones a problemas ambientales.

Durante la jornada, los estudiantes expusieron iniciativas tecnológicas enfocadas en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Entre las propuestas presentadas figuraron sistemas de riego automatizados y aplicaciones móviles para fomentar prácticas sostenibles.

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Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, estuvo presente en la actividad y conoció los proyectos desarrollados por los participantes. A su vez, destacó la importancia de impulsar el aprendizaje tecnológico desde la educación básica y orientar estas habilidades hacia la solución de problemas de la sociedad.

Uno de los proyectos presentados por los estudiantes estuvo enfocado en la sostenibilidad y el desarrollo de una ciudad industrial más amigable con el medio ambiente.

Uno de los proyectos presentados por los estudiantes estuvo enfocado en la sostenibilidad y el desarrollo de una ciudad industrial más amigable con el medio ambiente.

 (Foto: Cortesíaa)
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Tras la evaluación del jurado, cuatro grupos fueron seleccionados para representar a Cortés en el Campeonato Nacional “Jugando con la Tecnología”, donde competirán con estudiantes de otros departamentos del país.

La competencia busca fomentar el desarrollo de habilidades tecnológicas entre los escolares y promover iniciativas que vinculen la innovación con la protección del medio ambiente.

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Redacción web
Laura Amaya

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