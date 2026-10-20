Estudiantes de Cortés sorprenden con proyectos para combatir cambio climático

San Pedro Sula, Honduras. Estudiantes de sexto y noveno grado de educación básica participaron en el Campeonato Departamental “Jugando con la Tecnología”, una competencia en la que presentaron proyectos orientados a enfrentar los desafíos del cambio climático.

La actividad fue organizada por la Dirección Departamental de Educación de Cortés, a través de la Subdirección de Programas y Proyectos, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el propósito de promover el uso de la tecnología y la búsqueda de soluciones a problemas ambientales.

Durante la jornada, los estudiantes expusieron iniciativas tecnológicas enfocadas en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Entre las propuestas presentadas figuraron sistemas de riego automatizados y aplicaciones móviles para fomentar prácticas sostenibles.