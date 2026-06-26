  1. Inicio
  2. · San Pedro

Estas calles estarán cerradas en San Pedro Sula este sábado por el desfile de carrozas

Conozca las calles y avenidas que permanecerán cerradas este sábado en San Pedro Sula debido al desfile de carrozas

Estas calles estarán cerradas en San Pedro Sula este sábado por el desfile de carrozas

La Municipalidad anunció restricciones vehiculares en un tramo de la avenida Circunvalación e instó a los conductores a planificar sus recorridos y utilizar rutas alternas para evitar inconvenientes.
San Pedro Sula.

La Municipalidad de San Pedro Sula informó sobre las calles y avenidas que estarán cerradas este sábado con motivo del tradicional desfile de carrozas, una de las principales actividades programadas en el marco de la celebración del 490 aniversario de fundación de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades municipales, los cierres se realizarán sobre la Avenida Circunvalación, en el tramo comprendido entre la 105 Brigada de Infantería y la 7 calle, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

El plan de circulación establece que el viernes 26 de junio se efectuará un cierre parcial a partir de las 6:00 de la tarde, mientras que el sábado 27 de junio el cierre será total, desde la 1:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, horario en el que se desarrollará el recorrido de las carrozas.

Más plazas comerciales generan empleo y dinamizan la economía de San Pedro Sula

El desfile iniciará a la altura del semáforo de DHL Express, sobre la Avenida Circunvalación, y concluirá en la 7 calle, pasando por puntos de referencia como el puente a desnivel de la Fuente Luminosa.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a tomar las precauciones necesarias y planificar sus desplazamientos con anticipación para facilitar el desarrollo del evento y minimizar el impacto en el tránsito vehicular.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias