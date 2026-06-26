Estas calles estarán cerradas en San Pedro Sula este sábado por el desfile de carrozas

San Pedro Sula.

La Municipalidad de San Pedro Sula informó sobre las calles y avenidas que estarán cerradas este sábado con motivo del tradicional desfile de carrozas, una de las principales actividades programadas en el marco de la celebración del 490 aniversario de fundación de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades municipales, los cierres se realizarán sobre la Avenida Circunvalación, en el tramo comprendido entre la 105 Brigada de Infantería y la 7 calle, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

El plan de circulación establece que el viernes 26 de junio se efectuará un cierre parcial a partir de las 6:00 de la tarde, mientras que el sábado 27 de junio el cierre será total, desde la 1:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, horario en el que se desarrollará el recorrido de las carrozas.