Juzgamiento de ganado reúne a los mejores ejemplares en AGAS 2026

San Pedro Sula

La 58 edición del juzgamiento de ganado en la Expo AGAS 2026 se consolida como el epicentro de la excelencia agropecuaria en Centroamérica. Las actividades en la pista principal alcanzaron uno de sus momentos más esperados con el juzgamiento de la raza Brahman Gris y Rojo, donde destacados criadores nacionales exhibieron ejemplares de alta calidad genética, resultado de años de selección, mejoramiento y dedicación al desarrollo ganadero.

Las delegaciones participantes destacaron que este tradicional evento reúne a las ganaderías más prestigiosas del país, las cuales exhiben ejemplares con un desarrollo fenotípico impresionante.

Entre los grandes protagonistas de la jornada, Hacienda El Edén, originaria de Concepción del Norte en el departamento de Santa Bárbara, que presentó 12 ejemplares de Brahman Gris.

Con una trayectoria de más de ocho años asistiendo al Campo AGAS, su participación es el reflejo claro del esfuerzo por mantener la máxima calidad. Franz Berríos, representante de la hacienda, expresó que este logro se da en un contexto donde la economía ganadera nacional ha mostrado un comportamiento regular durante este 2026. Durante la competencia también fueron reconocidos los ejemplares más destacados de la jornada. La espectacular AE Miss Matilde 506 fue coronada como Gran Campeona Brahman Gris, sobresaliendo por su calidad genética y conformación.

Asimismo, Ganadería Los Ángeles se ubicó entre los principales triunfadores del juzgamiento, mientras que Gray Bull obtuvo el título de Gran Campeón Becerro Brahman Gris. Por otra parte, la Ganadería Don Pío, procedente de Tocoa, Colón, se consolidó como otra de las grandes firmas del evento.

La prestigiosa ganadería se presentó en la pista de competencia con 5 ejemplares que destacaron por su alta pureza y su excelente adaptabilidad tropical.

Asimismo, Hacienda Los Blancos, de Cofradía, deslumbró al público y a los jueces al presentar ganado de alta calidad. Exhibieron vacas y toros que rondan entre las 600 y 1,400 libras, con un valor comercial estimado entre los 8,000 y 10,000 dólares por ejemplar.