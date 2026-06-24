ExpoJuniana llevó alegría a más de 1,300 niños con feria infantil

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) recibió este miércoles a más de 1,300 niños de escuelas públicas y fundaciones sin fines de lucro en la ExpoJuniana 2026, para agasajarlos y hacerlos parte de la celebración del 490 aniversario de San Pedro Sula. Como cada año, directivos, empresas patrocinadoras y voluntarios prepararon una jornada llena de presentaciones artísticas, música, juegos y diversión para los pequeños, que llenaron de alegría el lugar. Desde las 8:30 am, los menores fueron recibidos en el edificio Felipe Argüello de Expocentro, donde compartieron un desayuno y disfrutaron de un espectáculo animado por personajes de Disney. Posteriormente fueron trasladados al área de los juegos mecánicos, donde pasaron gran parte de la mañana disfrutando de las diferentes atracciones, como el carrusel, el gusanito, el tornado y el pulpo.

Al mediodía regresaron al edificio para compartir un almuerzo especial. Además, cada niño recibió dulces, productos de las empresas patrocinadoras y juguetes como recuerdo de la jornada. Menoti Maradiaga, miembro de la directiva de la CCIC, expresó sentirse feliz de recibir a este grupo, destacando que la iniciativa busca llevar momentos de alegría a niños que en muchos casos no tienen la oportunidad de asistir a este tipo de espacios recreativos.

"Nos alegra recibir un año más a más de 1,300 niños de diferentes escuelas y fundaciones para que puedan disfrutar de un día de feria. Tenemos juegos mecánicos, actividades recreativas y muchas sorpresas para ellos. Como CCIC nos sentimos orgullosos de continuar impulsando esta actividad que ya forma parte de las celebraciones de la Feria Juniana", dijo. Tatiana Paz, gerente de Comunicaciones de la CCIC, indicó que en total participaron 19 centros educativos y fundaciones de diferentes sectores de San Pedro Sula, como Chamelecón, la Rivera Hernández, El Merendón y la colonia Satélite, así como de comunidades de Choloma. Entre ellas Fundación Integrar y Olimpiadas Especiales. "Muchas veces los padres no tienen la posibilidad de traerlos a disfrutar de la feria, por eso para nosotros es importante crear este espacio donde puedan pasar un día diferente, compartir con otros niños y disfrutar de todas las actividades", agregó.