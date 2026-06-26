Con la mirada puesta en atraer nuevas inversiones y ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas, representantes del sector bursátil y el gobierno hondureño inauguraron este jueves el octavo Foro Internacional de Emisores de los Mercados de Valores de las Américas (FIMVA), uno de los encuentros financieros más importantes de la región. El evento reúne en San Pedro Sula a más de 500 inversionistas, intermediarios financieros, reguladores, emisores y representantes de bolsas de valores de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Ecuador, quienes durante dos días analizarán las tendencias, desafíos y oportunidades que enfrenta el mercado de capitales. En entrevista con LA PRENSA, el ministro asesor de Inversiones, Epaminondas Marinakys, destacó que el foro es una importante plataforma para mostrar las oportunidades que Honduras ofrece a potenciales inversionistas y promover mecanismos de financiamiento alternativos al crédito bancario tradicional. El funcionario señaló que los mercados de capitales representan una herramienta complementaria para que las empresas puedan obtener recursos para expandirse, desarrollar nuevos proyectos y generar empleo, al tiempo que brindan mayores opciones de inversión para los ciudadanos y actores económicos.

No obstante, indicó que este mecanismo aún no ha alcanzado su pleno desarrollo en Honduras. Explicó que, aunque en el país existen emisiones de bonos y otros instrumentos financieros, la participación continúa concentrada en un número limitado de actores, por lo que consideró necesario ampliar la incorporación de empresas privadas y diversificar las opciones disponibles para los inversionistas. Marinakys considera que sectores como la industria, el turismo, la energía, la infraestructura y otras actividades productivas podrían beneficiarse de una mayor presencia en el mercado de valores. A su juicio, el reto consiste en crear las condiciones para que tanto empresas consolidadas como emprendimientos con potencial puedan acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Además, aseguró que actualmente existe un clima favorable para la inversión y que el país mantiene una cartera de proyectos en diferentes etapas de desarrollo, destacando que el actual gobierno busca transmitir confianza mediante el respeto a las reglas establecidas, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el acompañamiento institucional.

El foro también sirvió como espacio para reflexionar sobre las transformaciones que atraviesan los mercados financieros globales. Valentín Arrieta, presidente de la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas (Amerca), señaló que la región enfrenta desafíos relacionados con la volatilidad económica, los cambios tecnológicos y la necesidad de atraer más inversión hacia proyectos productivos. Arrieta sostuvo que, frente a este escenario, los mercados de capitales de las Américas deben avanzar de manera coordinada para fortalecer su competitividad, ampliar las oportunidades de financiamiento y facilitar la movilización de recursos hacia sectores estratégicos.

En la misma línea, el presidente de la Bolsa Centroamericana de Valores, Edgar Maradiaga, manifestó que el principal reto para los países de la región ya no consiste en competir entre sí por una porción limitada de recursos financieros, sino en trabajar de forma conjunta para atraer nuevos inversionistas y aumentar el tamaño de los mercados. El directivo señaló que la integración financiera regional puede contribuir a canalizar mayores volúmenes de ahorro hacia proyectos productivos, impulsar la innovación empresarial y financiar obras de infraestructura que fortalezcan la competitividad de las economías regionales. Maradiaga aprovechó además para reiterar la necesidad de continuar modernizando el mercado de valores hondureño mediante la actualización de su marco regulatorio y la incorporación de nuevas herramientas que amplíen las alternativas de financiamiento e inversión disponibles para empresas y ciudadanos.