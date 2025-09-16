Enfermeras se toman el bulevar del sur en SPS y otros puntos de Honduras

San Pedro Sula.

Enfermeras y enfermeros auxiliares adscritos a la Aneeah protestan este martes en varias zonas de Honduras con tomas de carreteras. El personal de enfermería bloqueó pasos carreteros en la CA-5, en la salida de Tegucigalpa a San Pedro Sula, y en el bulevar del sur en esta ciudad. El tránsito para salir e ingresar a la ciudad está detenido.

También se reportan manifestaciones en otros departamentos, como en Colón, donde los manifestantes bloquearon el paso en Sonaguera. “Exigimos que detengan las audiencias de descargo porque esta no es una lucha política, no tenemos miedo y seguimos adelante”, dijo una enfermera en las protestas.

Josué Orellana, presidenta de la Aneeah, dijo a medios que buscan que en una reunión estén presente él y la secretaria de Salud, Carla Paredes, porque si no "no se van a poder tomar decisiones" y seguirá el problema con el personal auxiliar de enfermería.

Reuniones sin acuerdos

La reunión sostenida el viernes entre autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y representantes de las enfermeras auxiliares concluyó sin acuerdos definitivos, por lo que el gremio anunció que continuará en asambleas informativas y protestas. El encuentro se produjo luego de las manifestaciones y tomas realizadas en la carretera CA-5 durante la mañana del 12 de septiembre.