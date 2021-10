Cada vez más mipymes hondureñas dan el salto a la digitalización, promueven y venden sus productos y servicios de manera exitosa en redes sociales y plataformas web; sin embargo, esto no ha sido fácil porque hay un gran desconocimiento y desconfianza entre los pequeños empresarios sobre un sistema que no sea el método tradicional de venta.

Desde inicios de 2020, el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) firmó una alianza estratégica con la Organización de Estados Americanos (OEA) para que los mipymes puedan comercializar sus productos por Internet a través de Kolau Marketing.

Kolau es una plataforma de marketing que permite a mipymes tener presencia en Google, es de mayor crecimiento en Latinoamérica, debido a que permite que cualquier persona o empresa venda por Internet sin haber sido formado en digitalización, ya que es rápida y fácil de usar.

Danny Sánchez-Mola es el fundador de Kolau y en una entrevista exclusiva a Diario LA PRENSA habla sobre los avances y retos que hay en el sector de la micro y pequeña empresa hondureña dentro del comercio electrónico.

¿Desde cuándo Google es socio estratégico de Kolau?

Google selecciona Kolau como socio estratégico en el año 2018, convirtiéndose en su mayor aliado en Latinoamérica para la creación web de micro y pequeñas empresas. En el 2019, la Organización de los Estados Americanos invita a Kolau a presentar sus iniciativas ante las autoridades del sexto dialogo de altas autoridades mipymes celebrado en El Salvador. Desde ese entonces 12 países se unen, entre ellos Honduras, convirtiéndose en la mayor iniciativa de comercio electrónico del continente.

¿Antes de implementar el plan de digitalización en Honduras hicieron algún estudio de mercado sobre las mipymes?

El plan de digitalización se presentó como plan piloto en la sede de Google en ciudad de México en febrero de 2019, la base de la hipótesis sobre la que sustentaba el plan es que una alianza público-privada-academia ayudaría a cerrar la brecha digital, así fue, en los tres meses donde se puso en marcha el programa piloto en México se lograron digitalizar más de 20,000 empresas, un logro jamás antes alcanzado en tan corto plazo.

¿Cuáles piensa que son los principales retos que enfrenta la mipyme hondureña?

El reto ya no es digitalizarse, ya no es crear una tienda en línea, porque gracias a Kolau y el plan de digitalización, las mipymes pueden hacerlo fácil, rápido y gratuito. El reto para las mipymes es adaptar su modelo de negocio físico al entorno digital, la gente no consume igual cuando compra en una tienda física que cuando compra en una tienda en Internet. Este concepto de cambio en el modelo de negocio aunque sea fácil de entender, es difícil de digerir, especialmente para empresas que llevan años acostumbradas a vender de manera física, la mayoría de ellas no acaba cambiando su modelo de negocio y eso les supone tener una presencia en Internet fallida e invisible.

¿En comparación con mipymes de otros países cómo cataloga las hondureñas?

En mi opinión, en Honduras existe un espíritu emprendedor superior a la media de la región centroamericana. En otros países, hemos percibido un mayor apego a la relación laboral como empleado. En Honduras hemos visto, por el contrario, un mayor grado de emprendimiento lo que es sin duda un factor muy importante y positivo. El carácter emprendedor de Honduras es una de sus grandes características.

¿Qué efectividad tiene en ventas para la mipyme que tiene una página web?

La diferencia entre una mipyme que vende por internet y otra que no, es mantenerse abierta o cerrar. Recordemos que tener una tienda en línea no solamente significa vender a través de Internet sino captar la atención de los clientes potenciales que buscan productos o servicios en línea para luego realizar la compra de manera física. Pensemos, por ejemplo, en centros de belleza, en servicios profesionales o médicos, se buscan por Internet, y se concluye la ruta del consumo de manera física. Sin sitio web, sin embargo, esta ruta jamás habría ocurrido para una empresa.

¿Qué es más recomendable una página web o redes sociales o ambas?

Son canales complementarios si bien el sitio web es un canal cuyo objetivo principal es la adquisición de nuevos clientes, las redes sociales funcionan para la retención de los mismos. Ambos canales deben ser parte de la estrategia digital de cualquier empresa.

¿En qué falla más la mipyme a la hora de vender por Internet?

Sin duda en adaptar su modelo de negocio. Hay que entender que teniendo una tienda en Internet es como si tuvieras dos empresas distintas. Una tienda que vende ropa - la típica tienda de barrio de toda la vida, puede seguir vendiendo de todo de manera física porque su mercado se limita a 500 metros a la redonda. Cuando se crea una tienda en Internet; sin embargo, esta tienda de ropa tiene que especializarse, tiene que pasar de vender de todo a vender solo un producto por dos motivos principales: el consumo en Internet es distinto al físico y la capacidad de consumir información por parte de nuestros clientes potenciales se ha reducido a lo largo del tiempo.

¿Cuáles son los sectores más renuentes o con menos presencia en Internet?

Comercios de alimentos, sin embargo, la tendencia de este mercado al igual que el resto es eminentemente digital.

En Honduras estamos viendo de igual manera que el consumo digital de productos de la canasta básica ha aumentado un 35% desde 2019. Es un porcentaje que va a seguir aumentando y que obligará a los comercios minoristas de alimentos a adaptarse o a cerrar.