Colonia Suazo Córdova estrena calle pavimentada con apoyo municipal

Más de 1,700 familias de la colonia Suazo Córdova se benefician con la nueva calle pavimentada, ejecutada con fondos municipales y apoyo comunitario.

  • 10 de octubre de 2025 a las 22:05 -
  • Lisseth García
ASí luce ahora el acceso a la colonia Suazo Córdova de San Pedro Sula.

 Foto: La Prensa
San Pedro Sula

Los pobladores de la colonia Dr. Roberto Suazo Córdova finalmente podrán ingresar a su comunidad sin enfrentar el polvo en verano ni el lodo en invierno, gracias a la construcción y pavimentación de su calle principal de acceso. El proyecto también incluyó el mejoramiento y sustitución de los canales de aguas lluvias, una obra esperada por años por los residentes.

El proyecto contempla 360 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, junto con la colocación de bordillos y cunetas para un adecuado drenaje pluvial.

La iniciativa surgió a partir de la participación activa de la comunidad, cuyos habitantes solicitaron apoyo a la municipalidad para la entrega de adoquines y materiales. “Al ver la disposición de los pobladores, la Alcaldía decidió intervenir la parte alta y ejecutar el proyecto con fondos 100 % municipales”, explicó el alcalde Roberto Contreras.

El edil destacó que este tipo de proyectos fortalece la colaboración ciudadana y puede replicarse en otras colonias del municipio. “Esta colonia puede ser un modelo. Cuando se trabaja en equipo, se obtienen este tipo de resultados. Nosotros conseguimos los insumos y ellos ponen el esfuerzo”, expresó Contreras.

En total, más de 1,700 familias resultarán beneficiadas con la nueva vía, que mejora la movilidad, la seguridad y la calidad de vida en la zona.

