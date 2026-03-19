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Instalan cerco en el canal Los Arcos tras tragedia que conmocionó a Honduras

La obra busca prevenir accidentes en el canal donde murieron el subcomisario Kevin Pérez y el niño Elvis Eliú, tras ser arrastrados por la corriente

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 15:41 -
  • Jacqueline Molina
Instalan cerco en el canal Los Arcos tras tragedia que conmocionó a Honduras

Cerco perimetral en el canal Los Arcos.

Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

La Municipalidad de San Pedro Sula inauguró este jueves 19 de marzo el proyecto del cerco perimetral en el canal Los Arcos, sobre el bulevar del Sur, una medida que busca prevenir accidentes como el ocurrido en septiembre de 2025 cuando dos niños que se encontraban jugando en el canal fueron arrastrados por la corriente.

La tragedia cobró la vida del subcomisario póstumo de policía Kevin Pérez Vargas, quien se lanzó sin pensarlo para intentar rescatar a los niños. Solo uno de los menores pudo salir con vida.

El alcalde Roberto Contreras, expresó que con la instalación del cerco, se restringirá el acceso directo al canal, protegiendo principalmente a los peatones y a los niños que transitan por el área.

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Los vecinos de la zona recibieron la medida con agrado. “Estamos muy gradecidos. Proyectos como este nos dan seguridad, sobre todo a los niños que pasaban cerca del canal”, expresó María Madrid, residente de la colonia La Primavera.

El canal, conocido por su corriente irregular, se había convertido en un riesgo para la comunidad, especialmente durante la temporada de lluvias.

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Cabe recordar que el subcomisario póstumo Kevin Pérez Vargas murió ahogado mientras intentaba rescatar a dos niños arrastrados por la corriente. Logró salvar a uno, pero perdió la vida mientras luchaba por sacar a Kelvin Eilú, el segundo niño, cuyo cuerpo no ha sido localizado.

El pasado 28 de noviembre, las autoridades colocaron una placa conmemorativa en el canal, sobre el bulevar del Sur, para honrar al héroe policial que sacrificó su vida en cumplimiento del lema: servir y proteger.

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Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

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