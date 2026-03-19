Instalan cerco en el canal Los Arcos tras tragedia que conmocionó a Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Municipalidad de San Pedro Sula inauguró este jueves 19 de marzo el proyecto del cerco perimetral en el canal Los Arcos, sobre el bulevar del Sur, una medida que busca prevenir accidentes como el ocurrido en septiembre de 2025 cuando dos niños que se encontraban jugando en el canal fueron arrastrados por la corriente.

La tragedia cobró la vida del subcomisario póstumo de policía Kevin Pérez Vargas, quien se lanzó sin pensarlo para intentar rescatar a los niños. Solo uno de los menores pudo salir con vida.

El alcalde Roberto Contreras, expresó que con la instalación del cerco, se restringirá el acceso directo al canal, protegiendo principalmente a los peatones y a los niños que transitan por el área.