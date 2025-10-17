“El café hondureño puede ser rentable y sostenible con financiamiento climático”

San Pedro Sula, Honduras.

En el marco de la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café, Montserrat Xilotl, líder del equipo de Medio Ambiente y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe, comparte cómo el financiamiento climático puede convertirse en un motor de rentabilidad y sostenibilidad para el sector cafetalero.

Usted participó en el foro vinculando las necesidades de los productores con las oportunidades de financiamiento internacional. ¿Cuáles fueron los aportes del PNUD en ese espacio de diálogo?

Muchas veces se preguntan por qué el PNUD está trabajando con los temas de café y la verdad es que para nosotros es un punto de lanza para poder trabajar el tema de desarrollo rural de manera más amplia. También es una oportunidad muy interesante para brindar apoyos de financiamientos climáticos.

Mi participación habló un poco de cómo se puede incorporar esta visión de financiamiento climático para generar oportunidades y crecimiento a través del café y también tomando en cuenta la gran vulnerabilidad que tiene el sector cafetalero ante los impactos climáticos que, además afectan el tema de competitividad, precios y muchas veces esto se ve incrementado por falta de acceso a mecanismos de financiamiento que no permite que se genere inversión en métodos de resiliencia o que puedan tener acceso a información climática.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sector cafetalero hondureño frente al cambio climático?

Honduras es un país altamente vulnerable, sufre de una cantidad de amenazas que con el cambio climático se están volviendo más agudas. Las temperaturas no se están comportando como tradicionalmente, para un agricultor eso es muy importante porque le dice cuándo sembrar y cuándo no, esto también afecta la calidad de la cosecha y el tema del agua es particularmente relevante.

Se está hablando de una reducción de precipitaciones o que la lluvia que antes caía en cierto periodo de tiempo, ahora cae en una semana. Todo esto tiene implicaciones en la manera que el producto crece y muchas veces se relaciona con diferentes tipos de plagas. Entonces la falta de conocimiento de cómo tomar estos cambios y cómo generar capacidades adaptativas, cómo producir ante estos retos, hace que los medios de vida se vean muchas veces afectados.

Desde el PNUD, ¿qué estrategias de adaptación climática consideran prioritarias implementar para garantizar la sostenibilidad del cultivo?

La primera y una de las que más se está hablando ahorita rumbo al COP 30 de Cambio Climático, tiene que ver con el acceso a la información climática. El poder entender qué es lo que está pasando en el clima, poderlo interpretar para un agricultor y que sepa qué hacer con esta información. Muchas veces se habla del cambio climático como algo increíblemente técnico, pero sus implicaciones son reales y tangibles en los medios de vida.

En Honduras, por ejemplo, hay un millón de productores que dependen del sector cafetalero para sus medios de vida, entonces, el no saber cuándo se tiene que plantar o cómo tiene que cambiar su manera de producción porque no tienen acceso a esta información es de las barreras principales. Entonces, la primera medida tiene que ver con generar sistemas de alerta temprana y de información climática que pueden ser útiles para ellos.

La segunda tiene que ver con el manejo del agua, sobre todo en zonas donde se está viendo una reducción de la lluvia, cómo pueden generar pequeñas irrigaciones, sistemas de contenido de agua y maneras de producción que pueden requerir menos agua. Existe una cantidad de expertise técnico en la región que puede brindar ayudas desde el campo, pero muchas veces, como decía, la falta de acceso a financiamiento o de ingresos no permite que se hagan estas transformaciones.