Hasta L50,000 de multa enfrentan agresores que incumplen trabajo social

Tratar de evadir esta medida puede representar para el acusado una multa superior a los L50,000 y un tiempo en cárcel que va de los dos a los tres años, sin derecho a pago de fianza.

El comisario Dagoberto Carrasco, subdirector de la Policía Municipal, dijo que durante el año pasado recibieron 622 resoluciones para trabajo comunitario por casos de violencia doméstica y en lo que va de 2023 ya registran 67 órdenes.

Carrasco explicó que una vez que el agresor culmina con el tiempo estipulado por la juez para el trabajo comunitario, la dependencia municipal gira una constancia a los juzgados y con esto garantizan el cumplimiento de la resolución.

“Si el imputado no se presenta entonces enviamos una carta exponiendo que no se presentó. Luego, el Ministerio Público debe detenerlo para que se le repita el proceso, y si por una segunda vez no se presenta, entonces es multado económicamente y encarcelado”, reiteró Carrasco.

Agregó que los atacantes pueden elegir los días y horas en que realizarán sus actividades. Las horas para el trabajo varían de acuerdo con la falta cometida, pero están entre las 60 y 120 horas.

Parte del proceso de reinserción del agresor conlleva que reciba acompañamiento psicológico y emocional una vez concluido el servicio comunitario.

Este es facilitado por la fundación Caritas de Honduras, un departamento de la Conferencia Episcopal para fomentar la vivencia de la caridad. La cantidad de terapias también depende del criterio del profesional y evolución de pacientes.