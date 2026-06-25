Hasta L15,000 de multa y suspensión de licencia por conducir ebrio

San Pedro Sula

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reiteró este lunes los montos de las multas por infracciones de tránsito vigentes en Honduras y recordó las sanciones aplicables a los conductores que incumplen la Ley de Tránsito, entre ellas la suspensión de la licencia de conducir por seis meses en casos de reincidencia o conducción bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con el jefe de la DNVT en la zona norte, subcomisionado Jairo Ramos, durante el fin de semana fueron decomisadas 405 licencias de conducir por distintas faltas en San Pedro Sula, de las cuales 58 fueron suspendidas por un período de seis meses tras detectarse que los conductores manejaban en estado de ebriedad.

Las acciones se desarrollaron en el marco de los operativos implementados durante la Feria Juniana, una temporada en la que aumenta la movilidad de personas y las reuniones sociales en la capital industrial.

“Estos eventos se prestan para que las personas salgan e ingieran bebidas alcohólicas, por lo que reforzamos los controles para evitar accidentes y proteger la vida de los ciudadanos”, explicó Ramos a los medios de comunicación. Según las autoridades, durante el fin de semana también se registraron 48 accidentes de tránsito en la ciudad. No obstante, Ramos destacó que las estadísticas muestran una reducción en comparación con años anteriores. “Las estadísticas en comparación con otros años son bajas. Se movilizan personas de diferentes municipios cercanos y, con estos operativos durante la madrugada, hemos observado que muchos conductores han cambiado sus hábitos; ya no conducen después de consumir alcohol y prefieren transportarse en Uber o taxi”, expresó.

El funcionario señaló que el objetivo de los operativos es fortalecer los controles de velocidad, modernizar los mecanismos de fiscalización y contribuir a la reducción de la creciente cifra de accidentes viales. Asimismo, recordó que ya entró en vigencia la actualización de las multas relacionadas con la conducción en estado de ebriedad, debido al ajuste del salario mínimo.

“Ya se actualizó el nuevo salario mínimo y esto automáticamente se refleja en nuestro sistema. Ahora la multa por conducir bajo los efectos del alcohol supera los 15,000 lempiras, además de la suspensión de la licencia por seis meses”, indicó Ramos.