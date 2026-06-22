El cielo sampedrano fue escenario de un espectacular Show Aéreo 2026

San Pedro Sula

Miles de personas asistieron este 20 y 21 de junio al Show Aéreo 2026, organizado por las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Fuerza Aérea Hondureña, en las instalaciones de la Base Aérea Coronel Armando Escalón Espinal de San Pedro Sula.

Desde tempranas horas, familias completas llegaron al recinto para disfrutar de una jornada cargada de emoción, entretenimiento y patriotismo. Los asistentes presenciaron impresionantes maniobras aéreas, exhibiciones de aeronaves militares y espectaculares saltos en paracaídas que despertaron la admiración de niños, jóvenes y adultos.

Durante el evento, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que realiza la Fuerza Aérea Hondureña, así como observar los equipos y aeronaves utilizados en las operaciones de defensa y apoyo a la población.

Además del espectáculo, la actividad tuvo un importante componente benéfico. Los fondos recaudados serán destinados a fortalecer los programas de atención médica que desarrolla la Fundación Ruth Paz, institución que beneficia a miles de hondureños mediante brigadas, cirugías y diversos servicios de salud.