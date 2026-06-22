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El cielo sampedrano fue escenario de un espectacular Show Aéreo 2026

El espectáculo organizado por la Fuerza Aérea Hondureña en la Base Aérea Armando Escalón Espinal de San Pedro Sula combinó exhibiciones aéreas, actividades familiares y una causa solidaria en beneficio de la salud de miles de hondureños.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 16:06 -
  • Laura Amaya
El cielo sampedrano fue escenario de un espectacular Show Aéreo 2026

El evento permitió disfrutar de demostraciones aéreas y diferentes actividades, además de recaudar fondos en beneficio de la Fundación Ruth Paz.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula

Miles de personas asistieron este 20 y 21 de junio al Show Aéreo 2026, organizado por las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Fuerza Aérea Hondureña, en las instalaciones de la Base Aérea Coronel Armando Escalón Espinal de San Pedro Sula.

Miles de familias disfrutaron del Show Aéreo 2026

Miles de familias disfrutaron del Show Aéreo 2026

 (Foto: Cortesia)

Desde tempranas horas, familias completas llegaron al recinto para disfrutar de una jornada cargada de emoción, entretenimiento y patriotismo. Los asistentes presenciaron impresionantes maniobras aéreas, exhibiciones de aeronaves militares y espectaculares saltos en paracaídas que despertaron la admiración de niños, jóvenes y adultos.

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La Fuerza Aérea Hondureña fue una de las grandes protagonistas del Show Aéreo 2026

La Fuerza Aérea Hondureña fue una de las grandes protagonistas del Show Aéreo 2026

 (Foto: LA PRENSA)

Durante el evento, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que realiza la Fuerza Aérea Hondureña, así como observar los equipos y aeronaves utilizados en las operaciones de defensa y apoyo a la población.

Además del espectáculo, la actividad tuvo un importante componente benéfico. Los fondos recaudados serán destinados a fortalecer los programas de atención médica que desarrolla la Fundación Ruth Paz, institución que beneficia a miles de hondureños mediante brigadas, cirugías y diversos servicios de salud.

Los pilotos Scott Farnsworth, Artur Kielak de Estados Unidos.

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 (Foto: LA PRENSA)
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Las autoridades militares destacaron que este tipo de iniciativas permiten estrechar los lazos entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, al tiempo que promueven valores como la solidaridad, el servicio y el compromiso con el país.

Las aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña surcaron los cielos sampedranos en una jornada

Las aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña surcaron los cielos sampedranos en una jornada

 (Foto: LA PRENSA)

El Show Aéreo 2026 se consolidó una vez más como uno de los eventos familiares más esperados en la zona norte, combinando entretenimiento, educación y apoyo social en una sola jornada.

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Redacción web
Laura Amaya

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