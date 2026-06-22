Policlínico municipal ofrece endoscopía digestiva a bajo costo

San Pedro Sula, Honduras

Una mujer de 76 años, residente del barrio Las Palmas, fue la primera paciente en realizarle una endoscopíaa digestiva realizada en el Policlínico municipal de San Pedro Sula, procedimiento que marca el inicio de un nuevo servicio médico en el centro y que estará disponible para la población a partir de este martes 23 de junio con un costo de mil lempiras.

La endoscopía es un procedimiento médico que permite observar el interior del sistema digestivo mediante un tubo flexible con cámara y luz, conocido como endoscopio. Su uso principal es el diagnóstico de enfermedades del esófago, estómago y duodeno.

Este examen facilita la detección de padecimientos como úlceras, inflamaciones, hemorragias digestivas, tumores y distintos tipos de cáncer, además de permitir la toma de biopsias para análisis clínicos.

En algunos casos, la endoscopía también se utiliza con fines terapéuticos, ya que permite detener sangrados, extraer cuerpos extraños, dilatar zonas estrechas o retirar pólipos sin necesidad de cirugía abierta.

Las autoridades del centro informaron que el costo del procedimiento será de L1,000 para los pacientes que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos, la presentación de la solvencia municipal vigente. En el sistema privado, este tipo de examen puede alcanzar costos significativamente más altos.

El servicio de endoscopía se suma a la oferta quirúrgica ya disponible en el Policlínico Municipal, donde actualmente se realizan procedimientos como cirugías de vesícula, apéndice y hernias, que figuran entre las intervenciones más solicitadas por los pacientes.

En total, el centro ha reportado la realización de aproximadamente 437 procedimientos quirúrgicos desde el inicio de sus operaciones, atendiendo a usuarios que buscan acceso a intervenciones de bajo costo en el sistema público.

A nivel nacional, el sistema de salud pública enfrenta una mora quirúrgica que ha generado listas de espera prolongadas en distintos hospitales, lo que ha impulsado la habilitación de espacios y servicios para la realización de cirugías y procedimientos especializados.

En este contexto, el Policlínico ubicado en el barrio Las Palmas, ha señalado que entre sus planes de ampliación de servicios se contempla la incorporación de cirugías estéticas como parte de su oferta futura.

El centro también ha recibido pacientes provenientes de distintos sectores de Cortés y de departamentos vecinos como Santa Bárbara, quienes acuden en busca de atención quirúrgica y especializada.

La red municipal de salud de San Pedro Sula está conformada por trece centros, distribuidos en diferentes sectores de la ciudad y tres policlínicos municipales, los cuales brindan atención médica general y servicios quirúrgicos a la población.