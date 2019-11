Mareros también venden lotería clandestina y prestan dinero en San Pedro Sula

Cómo prevenir la extorsión

1) Conservar la calma y no demostrar temor

2) Solicitar al interlocutor que se identifique

3) No dejarse manejar o manipular en la comunicación

4) Grabar las llamadas para que sirvan de prueba a las autoridades

5) No suministrar información personal ni de familiares

6) No revelar claves bancarias e información financiera

7) Cuidarse de los vendedores o encuestadores, o personas que simulen ser una autoridad

8) Ser reservado sobre su capacidad económica

9) No revelar éxitos financieros

10) Poner la denuncia en la FNAMP