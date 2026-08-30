Receta de Chili con carne al estilo viejo oeste

En el corazón de la cocina Tex-Mex, el chili con carne se erige como un plato emblemático que evoca la vida en las fogatas del viejo oeste. El Chef Marco Prats rescata esa esencia con una receta robusta y llena de carácter, donde la carne de res, los frijoles y el maíz se entrelazan con especias intensas y el toque ahumado del chipotle.

Es una preparación que no solo alimenta, sino que cuenta una historia de tradición y resistencia, perfecta para compartir en reuniones familiares o con amigos.

La propuesta combina ingredientes sencillos con un resultado profundo en sabor, gracias a la cerveza que aporta cuerpo y la canela que equilibra el picante con notas cálidas. Este chili con carne es más que un plato: es un viaje sensorial al pasado, un homenaje a la cocina rústica que se transformó en símbolo cultural. Servido caliente y coronado con perejil fresco, se convierte en una experiencia que invita a repetir cada cucharada.

Receta Chile con carne al Viejo Oeste

Por Chef Marco Prats

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Ingredientes: 1 cucharada de aceite vegetal, 3 cebollas picadas finamente, 6 dientes de ajo picados finamente, sal de y pimienta al gusto, 3 cucharadas de pasta de tomate, 3 cucharaditas de chile en polvo o chile de bote, 2 cucharadas de chile chipotle, ½ cucharadita de canela molida, 3 libras de carne molida de res, 5 tazas de tomate picado, 2 tazas de maíz entero, 2 tazas de cerveza, 4 tazas de frijoles cocidos, perejil para decorar.

Paso a paso: Calentar el aceite en una sartén grande y añadir la cebolla y el ajo.Sazonar con sal y pimienta, removiendo hasta que la cebolla se vea transparente.

Añadir la pasta de tomate, el chile en polvo, los chipotles y la canela. Remover hasta que la mezcla se vuelva color café.Agregar la carne molida y separar con una espátula hasta que esté bien cocida.Añadir el tomate picado, el maíz, los frijoles y la cerveza.

Dejar que la mezcla hierva.Reducir el fuego al nivel medio y cocinar hasta que la mezcla espese y los frijoles estén tiernos. Servir caliente y decorar con el perejil.