Un clásico italiano en casa: así se prepara el fetuccini a la carbonara

El clásico italiano que nunca pasa de moda llega a la mesa con la receta del chef Carlos Espinal . El fetuccini a la carbonara es un plato que combina sencillez y elegancia, perfecto para sorprender a sus invitados o disfrutar de un sabor reconfortante. Con ingredientes básicos y una preparación rápida, esta receta demuestra que la cocina italiana puede ser tan práctica como deliciosa.

La mezcla de yemas de huevo y queso parmesano, junto con el toque crujiente del tocino, hace de este platillo una propuesta ideal para quienes buscan disfrutar de un clásico sin complicarse demasiado.

Receta Fetuccini a la carbonara

por Carlos Espinal, chef

Ingredientes: 1 bolsa de pasta tipo fetuccini; Sal y pimienta negra, cantidad necesaria; 4 tiras de tocino; ½ cebolla blanca, finamente picada; 1 diente de ajo, finamente picado; 2 yemas de huevo; ¼ de taza de queso parmesano.

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Paso a paso: En una olla profunda, ponga a hervir suficiente agua para cocinar la pasta. Una vez que rompa el hervor, agregue una cantidad moderada de sal, añada la pasta y déjela cocinar durante 7 minutos. Cuele y reserve.

Precaliente una sartén a fuego alto. Agregue el tocino y la cocina hasta que esté dorado. Añada la cebolla y, posteriormente, el ajo. Sofría todo durante 3 minutos.

Apaga el fuego y agrega las yemas de huevo y el queso parmesano. Mezcle muy bien hasta obtener una salsa homogénea y salpimiente al gusto. Agregue la salsa a la pasta y mezcle bien antes de servir.