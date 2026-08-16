Un clásico italiano en casa: así se prepara el fetuccini a la carbonara

El clásico italiano que nunca pasa de moda llega a la mesa con la receta del chef Carlos Espinal . El fetuccini a la carbonara es un plato que combina sencillez y elegancia, perfecto para sorprender a sus invitados o disfrutar de un sabor reconfortante. Con ingredientes básicos y una preparación rápida, esta receta demuestra que la cocina italiana puede ser tan práctica como deliciosa.
La mezcla de yemas de huevo y queso parmesano, junto con el toque crujiente del tocino, hace de este platillo una propuesta ideal para quienes buscan disfrutar de un clásico sin complicarse demasiado.
Receta Fetuccini a la carbonara
por Carlos Espinal, chef
Ingredientes: 1 bolsa de pasta tipo fetuccini; Sal y pimienta negra, cantidad necesaria; 4 tiras de tocino; ½ cebolla blanca, finamente picada; 1 diente de ajo, finamente picado; 2 yemas de huevo; ¼ de taza de queso parmesano.
Paso a paso: En una olla profunda, ponga a hervir suficiente agua para cocinar la pasta. Una vez que rompa el hervor, agregue una cantidad moderada de sal, añada la pasta y déjela cocinar durante 7 minutos. Cuele y reserve.
Precaliente una sartén a fuego alto. Agregue el tocino y la cocina hasta que esté dorado. Añada la cebolla y, posteriormente, el ajo. Sofría todo durante 3 minutos.
Apaga el fuego y agrega las yemas de huevo y el queso parmesano. Mezcle muy bien hasta obtener una salsa homogénea y salpimiente al gusto. Agregue la salsa a la pasta y mezcle bien antes de servir.