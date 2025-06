$!Veloz crecimiento acentúa deficiencias en energía, drenaje pluvial y alcantarillado

San Pedro Sula, Honduras

El crecimiento de la Capital Industrial no se detiene. Es una ciudad pujante, sostenida por una población trabajadora y emprendedora que lucha día a día por salir adelante. Su expansión comercial, residencial e industrial durante los últimos 20 años ha sido notable, pero este desarrollo plantea grandes retos para cubrir las necesidades de su población.

Existen restricciones legales que impiden a la empresa invertir en zonas no legalizadas. También hay colonias donde el cobro del agua se realiza por promedio debido a la falta de medidores.

En algunas zonas, el agua llega con un color marrón. “En zonas bajas la mayor parte se abastece con agua de pozo, pero el subsuelo tiene mucho hierro y manganeso, y el tratamiento que se da no cumple con las normativas vigentes para agua de consumo”, aseguró Betancourt.

Además, hay barrios y colonias donde no existe alcantarillado sanitario o el sistema ha colapsado, lo que eleva el riesgo de enfermedades. Actualmente, el 65 % del agua potable proviene de fuentes subterráneas y el 35 % de fuentes superficiales, con pozos principales en Chotepe, Chamelecón y Sunseri.

“El impacto es severo. En época de verano el río tiene cero oxígeno disuelto, no hay posibilidades de vida. El río Chamelecón se vuelve una cloaca abierta. Es una de las ciudades más importantes del país, no es posible”, expresó.

"San Pedro Sula comenzó su planificación hace unos 25 años y no se le ha dado seguimiento oportuno y los servicios básicos como el agua potable, alcantarillado sanitario, el sistema pluvial y las vías urbanas han quedado insuficientes", señaló Martín Mayorquín, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles.

Mayorquín opinó que es necesario que se cumpla con el maestro de desarrollo urbano y que el crecimiento vial y de servicios básicos vaya aparejado con el crecimiento residencial, industrial y poblacional que está teniendo la ciudad, que destaca, es grande.

No tener eficientes servicios o una infraestructura robusta no solo afecta la calidad de vida de los sampedranos, también limita las nuevas inversiones, ya que las ciudades son medidas con índices de competitividad y ambientales por parte de inversionistas antes de colocar su dinero, enfatizó.

Rubén Lozano, ingeniero experto en desarrollo, declaró que el alcantarillado pluvial es otro reto en la ciudad, la cobertura está muy por debajo de la demanda, muchos barrios y colonias carecen del sistema de aguas lluvias o ya está obsoleto.

San Pedro Sula es vulnerable a cualquier lluvia de 15 minutos, muchas zonas se inundan en un santiamén, un problema que en una ciudad de avanzada no debería existir.

"Hablamos de una ciudad inteligente, una ciudad que no trata sus aguas residuales, que hay zonas que no tienen alcantarillado sanitario o pluvial, no es lógico", sostuvo Lozano.